ARD-Sonntagskrimi Der neue Luzern-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Wer ist hier Kriegsopfer, wer ist Kriegsverbrecher? Nach dem Mord an einem Reporter, der über Massaker in Grosny in den Neunzigerjahren recherchierte, ermitteln Kommissar Flückiger (Stefan Gubser) und Kollegin Ritschard (Delia Mayer) in der tschetschenischen Community von Luzern, wo die Grenzen zwischen Gut und Böse verschwimmen.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

"Das waren andere Zeiten, das war Krieg", sagt hier irgendwann ein älterer Tschetschene, von dem man nicht weiß, ob ein Held des Widerstands oder ein Schlächter ist. "Es gibt keine Guten im Krieg, nur Verbrecher", heißt es an anderer Stelle. Doch, so die Botschaft des Politkrimis: Kriegsverbrechen müssen aufgeklärt werden, sonst wirken sie unheilvoll weiter. Auch Jahrzehnte nachdem sie verübt wurden. Auch fern der Länder, wo sie stattgefunden haben. Leider gelingt es mit der Aufklärung in diesem "Tatort" nur bedingt.

Der postfaktische Moment:

Der russische Botschafter spricht auf dem Polizeirevier vor, zeitgleich wurde ein russischer Killer verhaftet, der Jagd auf Tschetschenen in Luzern macht. Und weil die Übersetzer knapp sind, bittet Flückiger den Botschafter mal eben jenseits des Protokolls den Tatverdächtigen zu interviewen. Ein Blick durchs verglaste Verhörzimmer, dann raunt Flückiger wissend: "Die kennen sich." Postfaktische Ermittlerarbeit nennt man so etwas wohl.

Der postkoitale Moment:

Flückiger im Hotel Luzerner Hof, eine verheiratete Frau erwartet ihn wortlos auf dem Zimmer, bald ist das Paar ineinander verknäult. Danach Luftholen auf dem Balkon, aus dem fünften Stock fällt ein Männerkörper auf die Straße und schlägt auf einem Autodach auf. Krawumm, ein neuer Fall für Flückiger, dem im Folgenden die kaukasischen Kriegsgeschichten zu Gemüte schlagen. Postkoitale Depression nennt man so etwas wohl.

Der Plausibilitätsfaktor:

Durchwachsen. Die Verwicklungen in der tschetschenischen Gemeinde sind gut möglich (lesen Sie dazu auch unseren Faktencheck am Montag), aber die Figuren sind nicht in sich schlüssig. Außerdem gibt es einfach zu viele der oben beschriebenen postfaktischen Momente im Plot.

Die Bewertung:

5 von 10 Punkten. "Kriegssplitter" lautet der Titel dieses "Tatort", der damit schon suggeriert, dass er das komplizierte geopolitische Kriegsgeflecht nur fragmentarisch offenlegen kann. Ein bisschen mehr Mühe beim Zusammensetzen der Splitter hätte trotzdem nicht geschadet.

Die ausführliche Analyse:

"Tatort: Kriegssplitter", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD