ARD-Sonntagskrimi Der neue "Tatort" aus München im Schnellcheck

Das Szenario:

Ein Gefangenentransport, der aus dem Ruder läuft. Ein Serienkiller, der über das Morden als ultimativen Akt der Freiheit philosophiert. Und zwei Polizisten, die mit lädierten Knochen und lädiertem Herzen zu der Erkenntnis kommen, dass sie machtlos sind gegen all das Sterben in ihrem Umfeld. Dieser Krimi ist die Fortsetzung der düsteren "Tatort"-Folge "Die Wahrheit" aus dem Oktober letzten Jahres, in der Batic (Miroslav Nemec) und Leitmayr (Udo Wachtveitl) erfolglos einem Mörder nachjagten. Jetzt haben sie den Mann zwar gefasst - zu dem Preis allerdings, dass sie ihren Glauben an die Arbeit verlieren.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Gibt keinen. Tapfer sein, in diesem nihilistischen "Tatort" erscheint alles so sinnlos, so sinnlos, so sinnlos!

Die bittere Erkenntnis:

Psychokiller sind Konfektionsware. Kennste einen, kennste alle. Hier gibt der Schauspieler Gerhard Liebmann den Serienkiller mit dem sadistischen Knautschgesicht von Kevin Spacey in "Se7en" und mit der manipulativen Flüsterstimme von Anthony Hopkins in "Das Schweigen der Lämmer".

Die schöne Erkenntnis:

Kripopartner sind wie Eheleute. Als Batic nach einem fehlgeschlagenen Gefangenentransport, bei dem drei Menschen getötet wurden und er selbst schwer verletzt zurückblieb, lebensmüde im Krankenhausbett das Cop-Dasein verflucht, flüstert Leitmayr zärtlich: "Was ist mit uns? Was ist mit mir? Wenn es sein muss, schieb ich Dich im Rollstuhl zum nächsten Tatort."

Der Plausibilitätsfaktor:

Niedrig. Der Depri-Plot ist zwar formschön und blutverschmiert mit rostigen Nägeln in Beinen und Kugeln in Schultern in Szene gesetzt, aber er wimmelt auch von sehr unwahrscheinlichen Zufällen. An den rigorosen Erzählstil der Vorgänger-Episode "Die Wahrheit" kommt der "Tatort" nicht heran.

Bewertung:

7 von 10 Punkten. Bisschen "Se7en", bisschen "Reservoir Dogs". Schöner kleiner Knochenbrecherkrimi mit etwas zu großer Botschaft.

Die ausführliche Analyse:

Bitte lesen Sie hier weiter!

"Tatort: Der Tod ist unser ganzes Leben", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD