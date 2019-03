ARD-Sonntagskrimi Der Münster-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Ein Tag, ein Mord. In Münster geht ein Killer um, der für jeden Wochentag eine neue Tat vorbereitet. Wer alle Wochentage kennt, versteht also auch diesen "Tatort". Der Bösewicht sucht sich für seine Montag-Dienstag-Mittwoch-Donnerstag-Freitag-Morde Opfer, die den Ermittlern Boerne (Jan Josef Liefers) und Thiel (Axel Prahl) sowie Menschen aus deren Umfeld wie aus dem Gesicht geschnitten sind. Um das Schlimmste zu verhindern, halten der Rechtsmediziner und der Kommissar Ausschau nach Doppelgängern - und müssen schließlich erkennen, dass sie gar nicht so einzigartig sind, wie sie denken. Kinder, wieder was gelernt.

Der Clou:

Noch mehr Boerne und Thiel auf dem Bildschirm. Egal, wie abstrus die Handlung in den Münster-"Tatorten" ist, die Quoten sind stets exzeptionell. Die Leute kriegen halt nicht genug vom Schnösel und Quadratschädel. Der Abzähl-Plot mit kindersendungstauglichen Doppelgänger-Tricks sorgt nun dafür, dass die beliebten Krimi-Gesichter zum Teil gleich mehrmals in einer Einstellung zu sehen sind.

Das Bild:

Vadder Thiel verteilt selbst gebastelte Taxi-Visitenkarten - mit psychedelischem Muster in Lila und Türkis. Als wollte er einen zu den Sternen chauffieren. Einen guten Gag gibt es in diesem "Tatort" also doch.

Der Dialog:

Kommissar Thiel vor der Wohnungstür: "Gute Nacht, Bert." Professor Boerne: "Gute Nacht, Ernie." Ein andermal kabbeln die beiden sich nach durchgearbeiteter Nacht bei der Morgentoilette wie die "Sesamstraßen"-Männer-WG. Selbstironie als Selbstschutz.

Der Song:

"Manchmal gibt es Krach" von Ernie und Bert. Dieses enervierend auf modern gedrehte Kinderlied entspricht ungefähr der Komplexität dieses Krimis.

Die Bewertung:

2 von 10 Punkten. Windschiefer Plot, fadenscheinige Verkleidungen und Morde, die wie Lerneinheiten in der "Sesamstraße" inszeniert sind: Der Münster-"Tatort" an einem neuen Tiefpunkt. Weiterer Quotenrekord nicht ausgeschlossen.

Die Analyse:

"Tatort: Spieglein, Spieglein", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD