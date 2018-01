ARD-Sonntagskrimi Der neue Wien-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

In Wien geht ein Serienmörder mit geopolitischer Botschaft um. Major Eisner (Harald Krassnitzer) und Kollegin Fellner (Adele Neuhauser) werden mit Leichen konfrontiert, die nach Bibelmotiven arrangiert sind, aber offensichtlich in einem größeren internationalen Zusammenhang stehen. Alle Opfer haben sich einst in Demokratiebewegungen in Südosteuropa engagiert, etwa in Georgien oder in der Ukraine. Ist Russland oder der US-Geheimdienst in die Taten verwickelt?

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Wie schon oft zuvor wird der Wiener "Tatort" als Zentrum für internationale politische Kraftströme in Szene gesetzt. Kill local, think global? Na ja. Eigentlich lenken die blutigen Ritualmorde eher von dem komplexen Thema der Demokratiebewegungen in den ehemaligen Ostblockstaaten ab, als dass sie dahin führen.

Die brutalste Szene:

Die Zumutungen von Wohnungsbesichtigungen in Städten wie Hamburg, München und Wien sind bekannt. In der Anfangsszene werden junge Menschen durch eine Bruchbude geführt, 55 Quadratmeter, 600 Euro kalt. Im ersten zu besichtigenden Zimmer hängt ein in Jesus-Pose arrangiertes Mordopfer. Da freut sich der Wohnungssuchende: Ein Toter vor blutbesudelter Tapete ist ein guter Grund, noch mal mit dem Makler zu verhandeln. Die Leiche als Mietpreisbremse.

Die lustigste Szene:

Ein junger streberhafter Kollege verlangt, mit einem Sonderkommando bei einem Mordverdächtigen aufzulaufen. Eisner und Fellner warten genervt vor der Tür, der sehr dicke Verdächtige flieht vor den martialisch bewaffneten Spezialcops über den Balkon im ersten Stock. Fellner pfeift den Dicken zu sich, der kommt dann angewatschelt. Ermittlungsarbeit als Entspannungsübung.

Der Plausibilitätsfaktor:

Hüstel. Dass hier der lustvoll ausgespielte Serienkillerthriller und das Ostblockpolitdrama nicht so recht zusammengehen, ist nicht schlimm. Krassnitzer und Neuhauser spielen geschmeidig über alle Unvereinbarkeiten hinweg.

Die Bewertung:

7 von 10 Punkten. Nach einigen schwächeren Wiener "Tatort"-Folgen ein konsequent überreizter Cop-Krimi, bei dem die Ermittler mit einer ordentlichen Portion Schmäh gegen Kollegendeppen und Drehbuchmacken vorgehen.

Die ausführliche Analyse:

"Tatort: Die Faust", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD