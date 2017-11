ARD-Sonntagskrimi Der neue Lindholm-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Die Frau eines Bankiers wird entführt. Die Aufklärung zieht sich, die Familie des Opfers reibt sich in Selbstvorwürfen auf, die aus Hannover angerückte LKA-Ermittlerin Lindholm (Maria Furtwängler) liefert sich einen Kleinkrieg mit den Kollegen vor Ort in Walsrode. Polizeiarbeit im Ausnahmezustand.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Hier geht es darum, die Brüchigkeit von Solidarsystemen zu zeigen. So wie die Bankerfamilie unter Druck zu zerbrechen droht, so setzen sich die Ermittler und Ermittlerinnen untereinander zu. Missgunst und Misstrauen, wo man hinschaut. Dem korrekten und unterkühlten Beamtensprech in diesem Krimi aus der Polizeiarbeitswelt zum Trotz: Profis sind auch nur Menschen.

Der perfideste Dialog:

Die Familie des Entführungsopfers richtet sich in einem von der Polizei aufgenommenen Video an die Entführer. Der Sohn weint, der Ehemann schnarrt wie ein Automat. Ein junge Beamtin kommentiert gehässig aus dem Hintergrund: "Der wirkt wie ein Kühlschrank, man fragt sich, was der eingeworfen hat." Der Revierchef brüllt: "Wer hat denn den Mist aufgenommen?" Hier offenbart sich ein perfides Detail der Polizeiarbeit: Auch ein verzweifelter Videoaufruf muss gut inszeniert sein.

Die perfideste Szene:

Der Banker wendet sich telefonisch an eine Sachbearbeiterin seiner Bank, die ihm helfen soll, aus dem Stand 300.000 Euro Lösegeld in kleinen Scheinen aufzutreiben. Die Frau wendet sich genervt ab und stellt ihn in die Warteschleife samt Pausenmusik und Computeransage: "Wir sind gleich für Sie da, bleiben Sie dran". Grausamer lässt sich die absolute Machtlosigkeit des Opferehemanns nicht darstellen.

Der Plausibilitätsfaktor:

Hoch. Die Polizeiarbeit wird bis zur Schmerzgrenze genau dargestellt, die aufgewühlten Charaktere agieren glaubhaft. Inspiriert wurde der Krimi von dem realen Fall Maria Bögerl. Allerdings verrutscht der Fokus im Verlauf der Handlung auf Kommissarin Lindholm, der Krimi-Plot droht da zum Vehikel einer Lindholm-Nabelschau zu werden.

Die Bewertung:

6 von 10 Punkten. Ein Krimi über Tote und Fast-Tote, der viele brillante böse Momente bereithält, in dem aber weit und breit kein Trost zu finden ist.

Die ausführliche Analyse:

Lesen Sie bitte hier weiter!

"Tatort: Der Fall Holdt", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD