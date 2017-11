ARD-Sonntagskrimi Der neue Falke-"Tatort" im Schnellcheck

Das Szenario:

Giftige Fracking-Rückstände verwandeln die niedersächsische Provinz in Zombie-Terrain. So mutet es jedenfalls für die beiden Bundespolizisten Thorsten Falke (Wotan Wilke Möhring) und Julia Grosz (Franziska Weisz) an, die den Mord an einem iranischen Tanklastwagenfahrer untersuchen, der Abwässer einer Erdgasbohrstation durch ein Dorf mit Bio-Höfen gefahren hat. Die Ökos, die extrem kränklich aussehen, legen eine aggressive Fremdenfeindlichkeit an den Tag - gegen multinationale Energiekonzerne genauso wie gegen migrantische Arbeitskräfte.

Der gesellschaftspolitische Auftrag:

Hier gibt es gleich zwei Aufträge: zum einen auf die bedenklichen Bohrmethoden von Erdgasproduzenten in der niedersächsischen Provinz hinweisen, zum anderen auf die Engstirnigkeit nationalistisch gesinnter Ökobauern.

Der grausamste Kinderauftritt:

Kommissarin Grosz beugt sich zu einem kleinen Jungen runter, der sein Spielzeugauto auf den Boden fallen lassen hat. Als sie es ihm geben will, beißt er in ihre Hand. Vorsichtig vor diesen Kindern mit ihren toten Augen und scharfen Zähnen! Dieser "Tatort" spielt gerade bei den kleinsten Darstellern geschickt auf Horrorklassiker an. Nichts ist verstörender als böse Kinder. Sehr effizient.

Der wohlgefälligste Kinderauftritt:

Kommissar Falke irrt bei der Suche nach seinem mit Drogen dealenden Sohn durch einen Musikclub, in dem die kleinen Indierocker AnnenMayKantereit ihre Vater-und-Sohn-Schmonzette "Oft gefragt" spielen. Vorsicht beim Einsatz von Innerlichkeitsballaden, wenn man eigentliche eine Horrorgeschichte erzählen will! Nichts ist öder als wohlgefällige Kinder. Sehr schmalzig.

Der Plausibiltätsfaktor:

Niedrig. Aber nicht etwa deshalb, weil sich die Filmemacher mit ihrem zombiesken Seuchenthriller in den Bereich des Fantastischen vortasten, sondern weil sie diese Aspekte eben nicht konsequent genug inszenieren. Wenn man schon das Horror-Genre kapert, sollte man es auch rigoros tun.

Die Bewertung:

4 von 10 Punkten. Zombies mit Bio-Zertifikat, Fracking als Seuchenhorror-Thema: Auch wenn diese Ideen auf dem Papier ihren Charme haben mögen, zusammengenommen ergeben sie in diesem "Tatort" eine problematische Mixtur.

Die ausführliche Analyse:

"Tatort: Böser Boden", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD