Horror-"Tatort" über Fracking Angriff der Öko-Zombies

Berg und Tobler im Schwarzwald



Aus regionalem Anbau: Harald Schmidt ist kurz vor Dreh ausgestiegen. Vielleicht ist das ganz gut so, denn der ewig ironische Fernsehpromi, der den Kommissariatsleiter spielen sollte, hätte in dem kargen, knarzigen und bitterernsten Schwarzwald-Krimi wohl fehl am Platz gewirkt. Eva Löbau als Franziska Tobler und Hans-Jochen Wagner als Friedemann Berg benötigen keine Dialogfanfaren oder exotische Rollenbiografien. Sie verwerten, was dieser witterungsintensive Krimi-Schwarzwald hergibt. Ein Heimatkrimi, in dem alles lokal produziert wird: Obst, Schnaps, der Tod.