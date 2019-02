Zeitschleifen-"Tatort" mit Tukur Das Murmeltier-Massaker

Und täglich grüßen Slayer. Ein Morgen scheint wie der andere in diesem "Tatort", der als Krimi-Remake der Zeitschleifen-Komödie "Und täglich grüßt das Murmeltier" daherkommt. Im "Tatort" wird die Hauptfigur immer wieder von Slayers "Cult" geweckt - einem Stück, das dem Genre Thrash-Metal zuzurechnen ist. "To thrash" heißt verprügeln, verdreschen, zusammenstauchen, und genau dies macht der Fernsehkrimi, der in verschiedenen Variationen verschiedene Tötungstechniken durchspielt, mit seinem Kinovorbild. Das reinste Murmeltier-Massaker.

Wie für Bill Murray in dem Hollywood-Film wiederholt sich auch für Ulrich Tukur als Kommissar Murot immer wieder der gleichen Tag; wie Murrays Figur empfindet auch Tukurs Murot das Leben als ewige Wiederholung der gleichen banalen Ereignisse. Der Unterschied: Murot gerät durch abwechslungsreiche Auslöschungen und Selbstauslöschungen in die Zeitschleife. Auslöser ist alles, was tötet: Feuerwaffe, Armbrust, Handgranate.

Eines Morgens wird der Ermittler zu einer Geiselnahme in einer Sparkasse gerufen. Aus der Nachbarwohnung erklingt Slayer-Musik, auf der Straße plärrt ein kleiner Junge, am Tatort verschüttet ein Nachwuchs-Polizist Kaffee auf die Hose des Kommissars, der genervt von der Tollpatschigkeit des Kollegen und von der Vorhersehbarkeit des Lebens vor den versammelten Spezialeinheiten doziert: "Geiselnehmer, kennste einen, kennste alle. Der will ein Auto, der will eine große Summe Geld in kleinen Scheinen. Alles andere würde mich sehr überraschen."

Dann überraschen die Vorgänge im Inneren der Sparkasse doch: Murot kann durch routiniertes Zuquatschen eine mit Armbrust ausgestattete Geiselnehmerin zur Aufgabe überreden, aber als er deren Partner ebenso routiniert zuzuquatschen versucht, erschießt dieser ihn genervt.

Nur das Sterben bringt Abwechslung

Dann beginnt alles von vorn: geprügelter Metal, plärrender Junge, verschütteter Kaffee. Wieder und wieder und wieder. Nur die Art des Ablebens von Murot (und von einigen Randcharakteren) gestaltet sich jedes Mal anders. Die Gewalt in diesem "Tatort" kommt ähnlich comichaft daher wie in der legendären Tukur-Episode "Im Schmerz geboren" mit ihren rund 50 Leichen. Wie dieser ist auch "Murot und das Murmeltier" ein Aufstand gegen die Diktatur der Routine.

Autor und Regisseur Dietrich Brüggemann hat zuvor einen Stuttgarter "Tatort" in Szene gesetzt, in dem die Ermittler ihre Untersuchungen in einem Stau auf der Weinsteige durchführen mussten. Die Stoßstange an Stoßstange stehenden Autos fungierten als Druckkammern des aufgestauten Frusts, der sich entladen wollte.

Nach dem Durchdrehen im Stillstand nun der Stillstand beim Durchdrehen: Was Murot in Brüggemanns neuem "Tatort" auch anstellt, er kann sich nicht aus der Wiederholungsschleife befreien. Und der Tod hat lediglich die Funktion einer Repeat-Taste. Nachdem Murot nach der x-ten Wiederholung entnervt eine Schwalbe aus dem Hochhausfenster gemacht hat, ertönen sofort wieder Slayer. Schließlich versucht Murot als Zombie in Schlafanzug und Bademantel mit Kettensäge und Maschinenpistole einen Ausgang aus dem Wiederholungsterror zu finden.

Ausgerechnet in dem Geiselnehmer, den er jeden Tag aufs Neue trifft, findet Murot einen Verbündeten. Er ist der einzige, der die Zeitschleife mit ihm gemeinsam bewusst erlebt. In einer der traurigsten Szenen, die jemals über das Zeittotschlagen in Zeiten des Internets gedreht wurden, schauen sich die beiden lustige YouTube-Videos an. Eine Rechnung gibt es auch dazu: Wollte man alle Videos im World Wide Web schauen, bräuchte man 78.000 Jahre. Katzen mit Wollknäueln, Kinder beim Hinfallen, so muss sich die ewige Verdammnis anfühlen.

Fragen Sie nicht, wie die 78.000 Jahre berechnet wurden. Und fragen Sie bitte auch nicht nach der Plausibilität dieses salopp gebauten, launig inszenierten Krimis. Nehmen Sie ihn einfach als blutigen Befreiungsschlag gegen die Sonntagsroutine.

Bewertung: 9 von 10 Punkten

"Tatort: Murot und das Murmeltier", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD