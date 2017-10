RAF-"Tatort" von Dominik Graf Geliebter Verräter, verhasster Staat

Hanns Martin Schleyer, der in Geiselhaft vor dem RAF-Logo sitzt. Die Landshut-Entführerin Souhaila Sayeh, die nach ihrer Gefangennahme ein Victory-Zeichen macht. Rudi Dutschke, der am Grab von Holger Meins ruft: "Der Kampf geht weiter!" Das sind Bilddokumente, bewegt und eingefroren, tausendmal aufgerufen und nie zu den Akten gelegt, die vom Deutschen Herbst vor 40 Jahren ins kollektive Gedächtnis eingegangen sind.

Dieser "Tatort" zum 40 Jahrestag der sogenannten Todesnacht von Stammheim am 18. Oktober 1977 fügt ein paar neue Bilder hinzu: authentisch wirkende Super-8-Aufnahmen von Andreas Baader und Jan-Carl Raspe, die von einem Spezialkommando in ihren Zellen in der Justizvollzugsanstalt Stuttgart-Stammheim erschossen werden, wackelnde Bilder von vermummten Beamten, die Gudrun Ensslin erdrosseln und Irmgard Möller abzustechen versuchen.

Ein monströser Akt der Zerstörung ist es, den der Regisseur Dominik Graf da vornimmt. Eine Zerstörung des behördlich beurkundeten Verlaufs der Todesnacht, eine Zerstörung auch des urdeutschen Fernseh-Genres Dokudrama, in dem dramaturgisch aufgepimpte Zeitgeschichte durch dokumentarische Aufnahmen den So-und-nicht-anders-war-es-Stempel aufgedrückt bekommt.

Graf und sein Drehbuchautor Rolf Basedow ("Im Angesicht des Verbrechens") zeigen nun in ihrem "Tatort" gleichberechtigt nebeneinander in real wirkenden Pseudoku-Aufnahmen den offiziellen Hergang der Todesnacht als auch die Variante von der Ermordung der RAF-Anführer durch die Polizei. Außerdem liefern sie in ihrem bild- und dialoggewaltigen Krimi noch weitere Varianten über die Stammheim-Ereignisse im Oktober 1977. War es Suizid, behördlich assistierter Suizid oder eine regelrechte staatliche Hinrichtung? Deutsche Geschichte in der Möglichkeitsform.

"Tatort" im bedrohlichen Schwebezustand

Im Zentrum dieses bedrohlich in der Schwebe gehaltenen RAF-"Tatort" steht der abgehalfterte Ex-Sponti Wilhelm Jordan (Hannes Jaenicke), der verdächtigt wird, seine Frau in der Badewanne ertränkt zu haben. Die Ermittlung gestalten sich für Lannert (Richy Müller) und Bootz (Felix Klare) schwierig, der Verfassungsschutz schaltet sich ein. Wie sich herausstellt, arbeitete der Verdächtige vor 40 Jahren als V-Mann und spionierte die RAF aus.

Jordan beherrscht die Kunst der Verrats ebenso wie das Wechseln von Identitäten. Jetzt haust er in der Laube seiner sterbenskranken Mutter. Vorstellbar, dass er einst die Waffen einschmuggelte, durch die Baader, Ensslin und Raspe in Stammheim umgekamen.

Vieles ist möglich in diesem "Tatort". Die Unbestimmtheiten rund um die Todesnacht von Stammheim spielen Graf, der zur Zeit auch an einem Fernsehprojekt über Michael Buback, den Sohn des Generalbundesanwalts und RAF-Mordopfers Siegfried Buback arbeitet, bei seinem Verschwörungsszenario zu: Welche Rolle spielte damals der Verfassungsschutz? Wie gelangten die Waffen in die Zellen? Weshalb sind viele Stunden der Tatnacht in dem Gefängnis undokumentiert?

Doch den Filmemachern geht es in ihrem - mit fakedokumentarischen Bildern aufgeladenen - Verschwörungsthriller nicht darum, als Ersatzhistoriker für ein immer noch nicht befriedigend ausgeleuchtetes Stück deutscher Geschichte zu fungieren. Vielmehr lassen sie die RAF-Phantome und V-Mann-Gespenster aus dem Deutschen Herbst in den Fernsehherbst der Gegenwart spuken, um die Brüchigkeit des bundesrepublikanischen Friedens zu zeigen. Wie soll man auf einen Staat bauen, der seine eigenen verbrecherischen Verstrickungen nie aufgeklärt hat?

Die Kräfte von einst wirken weiter, auch im Untergrund: Wie der reale sogenannte RAF-Rentner Ernst-Volker Staub hält sich hier die fiktive ältere RAF-Frau Astrid Frühwein (Heike Trinker) mit zwei Gefolgsleuten mit Überfällen über Wasser. V-Mann Jordan hat eine Affäre mit ihr, der Verfassungsschutz ist quasi im Bett dabei, die Terroristin seufzt: "Du warst immer mein schönster Verräter."

Alle wissen hier alles, jeder profitiert von jedem, außer Lannert und Bootz, die immer wieder in ihren Untersuchungen blockiert werden. Ihre bittere, verdutzt ausgestoßene Vermutung: "Der Staat vertuscht einen Mord, um drei RAF-Mitglieder im Rentenalter zu schützen!"

Der Kampf geht also weiter, irgendwie. In "Rote Schatten" sogar durch Hilfe des Verfassungsschutzes; das ist die grausame Ironie dieses furios überreizten, aber eben aufgrund der lückenhaften Faktenlage nicht unplausiblen Thrillers. Deutschland, unversöhnt. Fortsetzung folgt.

Bewertung: 8 von 10 Punkten

"Tatort: Rote Schatten", Sonntag, 20.15 Uhr, ARD