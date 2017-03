Abschied des "Tatort"-Duos Lürsen und Stedefreund Die Sponti-Braut geht

Übernächstes Wochenende zeigt der Bremer "Tatort" noch einmal, was in ihm steckt. Im Umland der Stadt rast ein schwarzes Killerauto durch die Nacht und spießt junge Männer auf. Ein hübscher kleiner Hot-Rod-Schocker zum Themenkomplex Mensch und Maschine, Technik und Sexualität. Der "Tatort" im Gewand eines verwegenen, lustvollen, kranken B-Movies.

So lieben wir Inga Lürsen und Nils Stedefreund: Sie, die nachdenkliche Ältere, gibt die Ex-Sponti-Braut, die glaubt schon alles gesehen zu haben, aber gerne genau hinschaut, wenn doch noch neue soziale, romantische oder psychopathologische Entwicklungen anstehen. Er, der atemlose Jüngere, gibt ihr Feuerschutz und Verhaltensregeln bei den riskanten Exkursionen in neue Arbeits-, Beziehungs- und Organisationsformen.

Action und Orientierung, das wurde in Bremen zusammengedacht wie in fast keinem anderen "Tatort"-Revier. Und diese gewagte Kombination ging meist eben auch aufgrund der Kombination von Lürsen und Stedefreund beziehungsweise ihren Darstellern Sabine Postel, 62, und Oliver Mommsen, 48, auf. Manchmal ging sie auch daneben, dann scheiterte der Krimi. Er scheiterte in diesen Momenten aber fast immer grandios.

Cyber- und Öko-Terrorismus, Mafia und Müllentsorgung

Wo uns Lürsen und Stedefreund schon nicht schon überall hingeführt haben: Zuletzt ging es um künstliche Intelligenz und menschliche Repräsentation im Netz, es gab wieder die typische Mischung aus Trashfilm und Philosophie. In der Episode "Echolot" sahen wir, wie sich Software-Entwickler in künstlichen Pornowelten onanierten, während Lürsen mit digitalen Kunstfiguren über Liebe, Trost und Stolz debattierte als wäre es das Normalste von der Welt.

Davor im Programm: Cyber- und Öko-Terrorismus, Windenergie und Subventionskriminalität, Mafia und Müllindustrie. Nicht immer gingen die Plots auf, aber stets ermittelten die Kommissare in spektakulären, lustvoll ausgeschmückten Parallelkosmen. Bremen-"Tatorte" waren niemals Selbstgänger.

Das mag auf Dauer ziemlich anstrengend für Sabine Postel und Oliver Mommsen gewesen sein. Sie war bislang in 34 Bremen-"Tatorten" zu sehen, er in 29. Jetzt haben die beiden in Absprache mit Radio Bremen ihren Abschied als Fernsehermittler angekündigt - gelassen, souverän, ohne jede Hektik.

Während die Kölner Kollegen Dietmar Bär und Klaus J. Behrendt neulich anlässlich des 20. Geburtstag des rheinischen TV-Reviers noch im kleinen Kreise verkündeten, dass sie gerne fünf Jahre weitermachen wollen, geben die fast ebenso lange im Einsatz befindlichen Postel und Mommsen nun ihren Abschied für 2019 bekannt; fünf Weser-"Tatorte" sind bis dahin noch geplant.

Wir hoffen auf ein paar weitere waghalsige Fernsehstücke, die den "Tatort" insgesamt weiter voran treiben. Schließlich gehen ein paar der politisch gewagtesten und weitsichtigsten Folgen auf Kosten der Bremer. Zeitdiagnostisch war die bewegliche kleine Fernsehanstalt immer sehr weit vorne. So stiegen Lürsen und Stedefreund schon vor gut fünf Jahren auf ein Boot der Frontex-Grenzschützer, die erst viel später durch die Flüchtlingskatastrophe ins große öffentliche Bewusstsein gerieten.

Wo andere (finanziell besser ausgestattete) ARD-Anstalten ihre Gesellschaftskrimis bis zur Langeweile glatt schleifen, da setzte Radio Bremen bislang auf fantasievolles, zeitaktuelles, oft schmerzhaft riskantes Genre-Kino. Bleibt zu hoffen, dass der Sender auch ohne Sponti-Braut Lürsen und Springinsfeld Mommsen Relevanz und Abenteuerlust beibehält.