Krimi-Vote Wie fanden Sie den Vorort-"Tatort"?

Weshalb sehen moderne Begegnungsplätze in Behörden eigentlich immer aus wie Inneneinrichtungen für Kindergärten? Ziemlich am Anfang des Kieler "Tatort" an diesem Sonntag nahmen Kommissar Borowski (Axel Milberg) und Kollegin Sahin (Almila Bagriacik) eine Erstbegehung des neuen Polizeipräsidiums vor, überall standen klitzekleine verspielte Sitzgelegenheiten in Gelb, Grün und Orange in der Gegend rum. Sahin zog die Augenbrauen hoch und sagte: "Holen uns hier unsere Eltern ab?"

Das gab den heiteren, beschwingten und gelegentlich spöttischen Grundton dieser Episode vor, die von einer Supermarktkassiererin erzählte, die sich in den Wohlstand der Nachbarn fantasierte und dabei den Mann von nebenan erschoss. In einer launigen Szene sah man, wie Kommissar Borowski sich bei einer Observation neckisch hinter einer Zuckerwatte versteckt.

In unserer Kritik schrieben wir: "Solche Albernheiten lenken irgendwann doch vom subtilen Horror ab, der sich wie auf Hausschlappen in die Eigenheimwelt schleicht." Wir gaben sechs von zehn Punkten. Wie fanden Sie den "Tatort"?

Die nächste Folge mit dem Kieler Ermittler-Duo ist schon abgedreht. Regie führte Nikki Stein, der einst für die düsteren, existentialistischen Frankfurt-"Tatorte" mit Jörg Schüttauf und Andrea Sawatzki verantwortlich zeichnete. Auch in der nächsten Kieler Episode dürfte es grimmiger zugehen: Es geht um eine undurchsichtige Pfarrersfamilie und um eine Leiche, die unter einem Hundekadaver begraben ist.