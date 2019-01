Krimi-Vote Wie fanden Sie den Kumpel-"Tatort"?

Überall Gespenster. Nachdem sich Kommissar Faber im Dortmunder "Tatort" zwischen die abgewickelten Bergleute gemischt hatte, die nur Schatten ihrer selbst waren, wurde ihm vom Verfassungsschutz die Information zugespielt, dass sein alter Gegenspieler, der Serienmörder Markus Graf, wieder zugeschlagen hat. Graf war es, der einst Frau und Kind des Kommissars ermordet hatte.

Am Ende dieses angemessen rustikalen Proletarier-"Tatort" schloss Faber den Fall, obwohl er wusste, dass noch Fragen offen waren - ein Zugeständnis an den Verfassungsschutz, von dem sich Faber möglicherweise weitere Hinweise in Sachen Markus Graf erhofft.

Dieser Krimi war auch der Versuch den in separate Folgen zerfallenden Dortmunder "Tatort" in die horizontale Erzählweise zurückzubringen, die er am Anfang hatte, also wieder einen episoden-übergreifenden Plot zu entwickeln. Ein Plan, der nur in Teilen aufging, weil in das starke Milieudrama zu viele zeitaktuelle Aspekte ("Reichsbürger", Strukturwandel, V-Mann-Problematik) eingepflegt wurden. Trotzdem ein "Tatort" mit aufwühlenden Momenten.

Angstschweiß der Malocher

In unserer Kritik schrieben wir: "Richtig Stark ist die Folge, wenn sie dicht bei den Kumpeln ist, beim Angstschweiß der Malocher, der aus ihnen kriecht, wenn sie an die Zukunft denken, in der die gewohnte eingeschweißte Gemeinschaft keine Rolle mehr spielen soll." Wir gaben 7 von 10 Punkten. Wie fanden Sie den "Tatort"?

Nach dem Kumpel-Krimi taucht auch der nächste, im Herbst laufende "Dortmund"-Tatort" in eine aufwühlende, krisenhafte Arbeitswelt ab: Es geht um die Missstände in einem Krankenhaus und die Akkordarbeit in einer Notfallambulanz. Ob Fabers Nemesis Markus Graf hier wieder seine Finger im Spiel hat, ist bislang noch nicht bekannt.