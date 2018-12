Krimi-Vote Wie fanden Sie den Banker-"Tatort"?

Frankfurt ist auch nicht mehr das, was es mal war. In dem "Tatort" am Sonntag residierte das Böse nicht in 40 Stockwerke hohen Doppeltürmen, in deren geputzten Fenster sich die Wolken spiegeln, sondern in einem kaum halb so hohen, marode anmutenden schwarzen Brocken. Drinnen tätigten die Trader per Autoresponse-Verfahren Transaktionsgeschäfte, bei denen in sekundenschnelle Kleinstbeträge generiert werden. Glamour geht anders.

Der Hessische Rundfunk hatte zuvor schon einige Thriller über den Finanzplatz Frankfurt in Auftrag gegeben, etwa "Dead Man Working", eine Psychostudie über den gescheiterten Kulturwandel der deutschen Bank. Oder die "Tatort"-Episode "Unter Kriegern" über einen karrieristischen Investment-Banker, der mit seinem Ehrgeiz die eigene Familie tyrannisiert.

Mit der Folge "Der Turm", in dem sie das Thema Micro-Trading behandelten, ist die HR-Redaktion nun beinahe in den prekären Zonen des Finanzplatzes Frankfurt angekommen. Hier werden in anonymen, arbeitsrechtlich kaum erfassten Grauzonen Mini-Einnahmen generiert und akkumuliert.

In unserer Kritik schrieben wir: "Man fühlt sich an den frühen Kapitalismus-Horror von David Cronenberg erinnert. Ein visuell bestechender Banker-Schocker - dessen Plot aber zuweilen unter seiner Bilderwucht durchhängt." Wir gaben sieben von zehn Punkten. Wie bewerten Sie den Krimi?

Ein weiterer Fall des Ermittler-Teams um Janneke (Margarita Broich) und Brix (Wolfram Koch) ist bereits im Sommer abgedreht worden: Es geht darin um den Mord an dem Sohn eines beliebten Talkmasters. Gespielt wird der von Schauspieler Barry Atsma, den Investmentbanker-Guru aus der Serie "Bad Banks". Herrje, schon wieder so ein Finanzhai.