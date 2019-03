Krimi-Vote Wie fanden Sie den Doppelgänger-"Tatort"?

"So sehe ich aus, wenn ich einmal tot bin." In dem "Tatort" aus Münster sahen die Ermittler Leichen, die ihnen wie aus dem Gesicht geschnitten waren. Gleich am Anfang wurde am Dom eine Frau ermordet aufgefunden, die extreme Ähnlichkeit mit Staatsanwältin Klemm aufwies.

Neben der Leiche lag eine Packung mit den Lieblingszigaretten der ketterauchenden Top-Juristin, dabei war das Opfer zu Lebzeiten militante Nichtraucherin. Ein kleiner böser Witz unter Erwachsenen - leider in einem Krimi, in dem sonst kaum eine der infantilen Pointen zündete.

In unserer Kritik schrieben wir: "Diese Dumm-und-Dümmer-Variante einer Doppelgängerkomödie ist auch deshalb so traurig, weil man sich nicht recht erklären kann, wie der Münster-"Tatort" in diesen Zustand sedierender Selbstgefälligkeit geraten konnte." Wir gaben zwei von zehn Punkten. Wie fanden Sie den Doppelgänger-Krimi?

Irgendwas scheint beim Münsteraner "Tatort" zur Zeit schief zu laufen; zuletzt ist die Taktung des mit Abstand quotenstärksten TV-Reviers extrem runtergegangen. Im letzten Jahr war nur eine Folge mit Boerne und Thiel zu sehen. 2019 sollen dafür gleich drei Folgen laufen. Gerade abgedreht wurde die Episode "Dann steht der Mörder vor der Tür", in der dann auch wieder Friederike Kempter als Ermittlerin Krusenstern mitspielt - sie hatte bei der Drehzeit von "Spieglein, Spieglein" eine Schwangerschaftspause eingelegt.