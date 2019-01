Krimi-Vote Wie fanden Sie den letzten Striesow-"Tatort"?

"Ich habe mein ganzes Leben nur Gutes getan!" Am Ende war es die Ärztin der Initiative "Mediziner für Asyl", eine selbstherrliche Aufschneiderin, die für den Mord an der Schwesternschülerin verantwortlich war. Sie war schon überführt, da inszenierte sie sich als Mutter Teresa. Ein Fall von karikativem Größenwahn.

Die Flüchtlingsfiguren in der Anlaufstelle für sogenannte Illegale blieben dafür in dem Saar-"Tatort" am Sonntag umso blasser. In unser Kritik schrieben wir: "Überhaupt gibt man sich wenig Mühe, den Kosmos der sogenannten Illegalen, der ja naturgemäß im Verborgenen liegt, in allen seinen Widersprüchen auszuleuchten. Die Figuren nicht deutscher Herkunft bleiben oft gut gemeinte Klischees - die dann unfreiwillig ins Negative abgleiten." Wir gaben vier von zehn Punkten. Wie fanden Sie den Krimi?

Der Flüchtlings-"Tatort" war die letzte Folge mit Devid Striesow als Kommissar, er konnte in der Reihe nie sein ganzes Potenzial entfalten. Nach einer Reihe von glücklosen Saar-"Tatorten" zog Striesow bereits 2017 die Konsequenzen und kündigte seinen Abschied an. Zeitgleich entwickelte er für das ZDF eine neue Ermittlerrolle: In der Samstags-Krimireihe "Schwartz & Schwartz" ist er mit dem jungen Kollegen Golo Euler als Detektiv-Duo und Brüderpaar zu sehen. Eine zweite Folge wurde gerade abgedreht.

Wie es mit dem "Tatort" an der Saar weitergeht, will der verantwortliche, bislang eher glücklose Saarländer Rundfunk (SR) in den nächsten Monaten bekanntgeben. Das Striesow-Intermezzo dauerte nur acht Folgen, das vorangegangene Duo aus Gregor Weber und Maximilian Brückner war erst im Jahr 2012 in einem offen ausgetragenen Streit vom Sender geschieden.

Bei der erneuten Neubesetzung des Saarländer "Tatort"-Reviers will der SR nun nicht mehr auf ein oder zwei prominente Köpfe setzen, sondern ein Ensemble gleichberechtigter Spielpartner engagieren. Hoffentlich kommt am Ende nicht eine "Soko Saar" dabei heraus.