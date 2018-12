Schluss für "Tatortreiniger" "Ich vermisse Schotty jetzt schon"

Vier Folgen noch - dann ist Schluss mit dem "Tatortreiniger": Nach fast sieben Jahren beendet der NDR die Kultserie rund um den von Bjarne Mädel gespielten Putzmann Heiko Schotte. Die Entscheidung lag weder bei dem Sender noch bei Mädel. Beide hätten gern weitergemacht.

Doch Drehbuchautorin Mizzy Meyer alias Ingrid Lausund ist für ein "Aufhörn, wenn's am schönsten ist" und betont: "Das hat nichts zu tun mit Quoten, Gagen, Gehältern - das ist davon unabhängig." Der "Tatortreiniger" wurde mit Lob und Preisen überschüttet, unter anderem mit zwei Grimme-Preisen sowie drei Deutschen Comedypreisen.

"Ich trage die Entscheidung natürlich voll mit, aber ich hätte schon noch ganz gern ein paar Jahre geputzt", sagt Mädel. "Zumal dieses Format ohnehin ein Geschenk war." Als Heiko "Schotty" Schotte rückte er im weißen Schutzanzug am Leichenfundort an, kümmerte sich um die hartnäckigen, menschlichen Rückstände und philosophierte mit Angehörigen und Randfiguren über den Sinn des Lebens - Comedy als Kammerspiel. "Ich vermisse Schotty jetzt schon", erklärte der Schauspieler.

Nichts hätte sie umstimmen können, betont die Autorin. "Meine Situation war sowieso sehr luxuriös, ich war beim Schreiben sehr frei. Natürlich hat so ein Format Budgetgrenzen, aber auch die haben mich in meiner Kreativität nicht derart beschränkt, dass ich nicht mehr hätte schreiben können."

Quotenerfolg trotz Startschwierigkeiten

Auch Regisseur Arne Feldhusen, der schon bei "Stromberg" mit Mädel zusammenarbeitete, sieht die Gefahr der Wiederholung. Das ewig Gleiche sei nicht Schottys Ding, so Feldhusen. "Schotty ist einer, der kurz vorbeikommt und wieder geht. Aber eben mächtig Eindruck hinterlässt."

Die ersten vier Folgen hatte das NDR Fernsehen im Nachtprogramm Weihnachten 2011 ausgestrahlt, was dem Sender später Kritik einbrachte. Die Serie wurde zu einer der erfolgreichsten Produktionen des NDR - und dessen Arme sind laut NDR-Spielfilmchef Christian Granderath "weit offen" für den Fall, dass es eines Tages eine Weiterentwicklung geben sollte.

Zuletzt waren drei neue Episoden im Dezember 2016 zu sehen, sie erreichten laut NDR bundesweit bis zu 940.000 Zuschauer bei der Folge "Özgür". Zum Abschluss gibt es am 18. und 19. Dezember vier neue Ausgaben der halbstündigen Geschichten. In der 31. und letzten mit dem Titel "Einunddreißig" begegnet Schotty laut den Machern Menschen, die er aus früheren Jobs kennt - und am Ende steht sein eigenes Leben auf dem Spiel.