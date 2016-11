"Tatort"-Vergleich Taxi in die Vergangenheit

Auf den ersten Blick haben die beiden Geschichten nichts miteinander zu tun. 1970 fährt Kommissar Trimmel (Walter Richter) auf eigene Faust in den Osten, um das Rätsel eines dort gestorbenen Kindes aufzuklären. Die extrem kurze Fahrt mit dem Taxi nach Leipzig hinein gehört nur zu seinem Trick, eine Panne an seinem Auto vorzutäuschen und so die Transitstrecke verlassen zu können.

2016 steigen Lindholm (Maria Furtwängler) und Borowski (Axel Milberg) versehentlich in das Taxi eines ehemaligen Elitesoldaten, der sich auf den Weg zur Hochzeit seiner Ex in Leipzig macht - und verbringen die meiste Zeit des Films auf dem Rücksitz.

Das Taxi 1970 ist ein kantiger Wartburg 535, das Taxi 2016 ein qualliger Opel Omega. Ästhetisch ist da kein Fortschritt erkennbar, technisch auch nicht - beim Unfall des Opel öffnet sich nicht einmal ein Airbag.

Während Trimmel durch die DDR fährt, hört er bei offenem Fenster das immer gleiche Lied, "Sag mir, wo du stehst" von Hartmut König. Trimmel äußert sich nicht weiter zum ostdeutschen Liedgut. Anders als der psychopathische Taxifahrer von 2016, der beim Hören von "Spiel mit" (2Raumwohnung) im inneren Monolog eine Kritik liefert, die für beide Songs gelten könnte, "weil ich seine Melodie hasse, seinen Rhythmus, seine verlogenen Reime hasse".

Erklingt 1970 ein atmosphärischer Score, haben wir es mit schmissiger Bluesmusik zu tun. 2016 kommen düstere Keyboardklänge zur Geltung, die von John Carpenter sein könnten. Überhaupt trägt sich die Handlung im alten "Tatort" ausnahmslos bei Tageslicht zu, während in der modernen Fassung die Sonne untergeht und einfach nicht mehr aufgehen will. BRD noir. Früher war es irgendwie heller.

In beiden Filmen steht eine Heirat kurz bevor, und interessantwerweise wirkt die Braut 1970 (Renate Schröter) weitaus selbständiger und aufgeklärter als die verschüchtert-trutschige Braut 2016 (Luise Heyer). Auch wurde damals noch alle drei Minuten eine Zigarette oder Zigarre entzündet und alle fünf Minuten ein Cognac getrunken, gerne aus der Flasche. Auch ist die Zeit vorbei, da ein Kommissar im deutschen Fernsehen nicht nur ein Bier, sondern explizit ein "Radeberger!" verlangen kann. Damals schrie keiner "Schleichwerbung".

NDR/ Scharlau Renate Schröter in "Taxi nach Leipzig"

Verändert hat sich auch der Umgang mit Waffen. Eine Kanone ist 1970 etwas, das Kommissar Trimmel seinem Kontrahenten aus der Hand schlägt, bevor er kommentiert: "Das lassen wir mal, mein Junge. Ballern könnense alle, wenn sie nicht mehr weiter wissen." 2016 wird dann eben entsprechend geballert, wenn sie nicht mehr weiter wissen.

Vor 46 Jahren war der Kommissar ein robuster Charakter mit einem Panzer aus Pflichtgefühl. Heute sind's labile Seelchen mit viel, viel privatem Ballast.

Unverändert tragend für die Handlung ist allerdings die Telekommunikation, nur neuerdings eben per WhatsApp auf dem Smartphone statt mit Wählscheibe und wuchtigem Bakelit-Hörer. Heute wie damals steht der Bösewicht in Staatsdiensten - nur ist der KSK-Soldat im Unterschied zum Volkspolizisten im Ausland tätig.

NDR/ Scharlau Tankstellenszene in "Taxi nach Leipzig"

An der innerdeutschen Grenze kontrolliert 1970 noch ein Günter Lamprecht die Ausweise. Ihm ist in "Taxi nach Leipzig" eine Sprechrolle zugewiesen worden, in der er über "das Gute" referieren darf.

Andere "Tatort"-Haudegen müssen oder dürfen noch unmotivierter in der Gegend herumstehen. Der Volkspolizist von damals, Peter Hallwachs, steht sogar im Weg und wird von Frau Lindholm angerempelt, was er mit dem wissenden Lächeln eines Zeitreisenden quittiert. Im Publikum der Fortbildung auf der Polizeikonferenz sitzt Karin Anselm, in den Achtzigerjahren einst "Tatort"-Kommissarin Hanne Wiegand. Und Friedhelm Werremeier, der 1970 das Drehbuch geschrieben hat, darf sich 2016 vom Schurken anpöbeln lassen.

Zwar wird kaum ein Zuschauer von diesem Cameo-Palimpalim für Branchen-Insider Notiz nehmen. Immerhin wirft er die Frage auf, in welchen Rollen wohl Milberg oder Furtwängler im Jahre 2062 zu sehen sein werden, wenn es heißt: "Hyperloop nach Leipzig".