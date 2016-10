ARD-Film "Terror - Ihr Urteil" Zuschauer entscheiden sich für: Freispruch

Das deutsche Fernsehpublikum hat für Freispruch plädiert: 86,9 Prozent der TV-Zuschauer entschieden am Montagabend nach dem ARD-Film "Terror - Ihr Urteil", dass der Bundeswehrsoldat, der eine Passagiermaschine mit 164 Menschen an Bord abschoss, um 70.000 Leute in einem Fußballstadion zu retten, unschuldig ist. Nur 13,1 Prozent hielten ihn für schuldig.

Allerdings hatte das Erste mit erheblichen technischen Problemen während der Abstimmung zu kämpfen: Die Internetseite war schwer erreichbar, die beiden Telefonnummern meist besetzt, oder es kam einfach die Ansage "Ihr derzeit gewünschter Gesprächspartner ist derzeit nicht erreichbar".

Bei der zeitgleichen Ausstrahlung in Österreich kam ein identisches Urteil zustande: 86,9 Prozent plädierten für Freispruch. In der Schweiz waren es 84 Prozent.

Der Film mit Martina Gedeck, Burghart Klaußner, Florian David Fitz und Lars Eidinger entstand auf der Basis eines Stücks des Autors Ferdinand von Schirach, das bereits mehr als 400 Mal im Theater aufgeführt wurde. Auch in den meisten Aufführungen stimmte bisher ein Großteil des Publikums für Freispruch, das Abstimmungsverhältnis dort ist etwa 60:40 Prozent für Freispruch.

Die ARD hat inzwischen auch ein Video mit dem alternativen Ausgang veröffentlicht: So hätte das Ende des Films im Falle einer Verurteilung ausgesehen.

