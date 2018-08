Die amerikanische TV-Serie "The Big Bang Theory" geht im kommenden Jahr mit der zwölften Staffel zu Ende. In einer gemeinsamen Erklärung gaben Warner Bros. Television, der US-Sender CBS und Produzent Chuck Lorre das Finale der Comedyserie bekannt.

Sie seien den Fans für deren lange Unterstützung "ewig dankbar", hieß es in der Mitteilung. Sie wollten die Serie mit einem "epischen kreativen Ende" krönen. Die letzte Staffel soll am 24. September in den USA anlaufen.

"The Big Bang Theory" zählt seit ihrem Start 2007 zu den erfolgreichsten TV-Comedyserien der Welt. Im Mittelpunkt stehen vier Wissenschafts-Nerds und ihre Freundinnen, es geht um Freundschaft, ums Erwachsenwerden - und immer wieder auch um herrlichen Blödsinn.

Die Serie wird in Deutschland bei ProSieben ausgestrahlt. Neben Jim Parsons, der den hochbegabten Physiker Sheldon Cooper spielt, wirken auch Johnny Galecki, Kaley Cuoco, Kunal Nayyar, Simon Helberg, Melissa Rauch und Mayim Bialik mit. Die Schauspieler sind durch diese Rollen zu Stars geworden.

Die Serie habe ihr Leben verändert, schrieb Cuoco bei Instagram. "Wir ertrinken in Tränen und versprechen, euch die beste aller Staffeln zu liefern." Die Serie werde mit einem "Knall" enden. Dazu veröffentlichte Cuoco ein Foto, das sie gemeinsam mit ihren Serien-Kollegen zeigt.