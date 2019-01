Vor Start der letzten Staffel Sheldon erklärt Ende von "The Big Bang Theory"

Unsere Lieblingsserien in einem Tweet The Big Bang Theory Du kannst intelligent sein oder cool. Sei lieber intelligent. "Zwei typische Physiker, die typische Physikerfreunde haben, wohnen im gleichen Haus wie eine typische hübsche Kellnerin." "Ein kindischer Asperger nervt seine ebenso kindischen Freunde, spankt seine Freundin und ist trotzdem allermanns Lieblingsphysiker." "Einseitige Begabung in Kombination mit einem gestörten sozialen Umfeld führt bei verschiedenen Individuen zu unterschiedlichen psychischen Störungen." "Die Welt von 4 Nerds und 1 Blondine überschneiden sich. Mit viel Wortwitz und Situationskomik wird versucht diese einander nahezubringen." Breaking Bad Handzahmer Pädagoge mutiert zum Soziopathen, weil sich in Albuquerque Obama-Care noch nicht durchgesetzt hat. "Die Verwandlung eines Gutmenschen in einen brutalen Drogenhersteller und Mörder." "Einer kocht nur ein Rezept und verkauft das Produkt zu einem extrem hohen Preis." "Meth Teacher" "Malcolm mittendrin multipliziert mit Methamphetamin. Und Bryan Cranston ist auch nicht mehr so liebenswert." "Kranker Lehrer macht blau." "In jedem Menschen schlummert eine verdammt dunkle Seite - oder eine Heulsuse." "Walter Heisenberg schaufelt mit Meth Geld & Leichen, und du kannst nicht weggucken..." Mad Men Monogamie? Für eine Nacht ist das mal okay. "Egal, wie viel ich rauche, saufe, stylische Klamotten trage oder herumvögele, meine Frau versteht mich einfach nicht." "Obermachos Weltbild wird von selbstbewusster werdenden Frauen schleichend zertrümmert, dabei wird gesoffen und geraucht was das Zeug hält." "Wer anfängt alleine zu trinken ist Alkoholiker" "Schreibmaschinen und Aufzüge lassen sich selbst von Frauen und Schwarzen bedienen" Dexter In Miami leben nur total durchgeknallte Serienmörder und einer von denen versucht die anderen umzubringen. "Serienmörder arbeitet als Blutspurenanalyst bei der Mordkommission." "Patrick Bateman als Bruder und Familienvater. Man kann sich denken wie das endet." Game of Thrones Herr der Ringe mit Sex "Winter is coming. You know nothing John Snow. A Lannister always pays his debts!" "Mittelalter + Eiszeit, GB liegt vor der Türkei, aus dem Norden kommen Zombies, es gibt Drachen. Wer wird König? ... + Sex" "Welcher ist dein Lieblingscharakter? ... Oh, das tut mir leid." How I Met Your Mother 10 Jahre Hoffnung, Schweiß und Tränen - und dann kommt die letzte Folge, die alles zerstört. True Blood Twilight mit Eiern "Schmachtfreie FSK-18-Version von 'Twilight'." Hannibal Nie wurden tote Menschen so schön angerichtet. Homeland Mehr Schein als Sein. Mehr Sein als Schein. Scheint so zu sein. Oder scheint das nur so? 24 Jack! Regierungsverschwörungen aufzudecken. Viele. Terroristen! Folter! Gewinnt immer. Kostet Nerven. Armer Kerl. Realität? Besser nicht. The Walking Dead Hier gibt's garantiert mehr Beißer als in jedem Fußballspiel, an dem Uruguay beteiligt ist! Sex and the City Geile Frauen kaufen geile Klamotten vor geiler Kulisse. "Vier unterschiedliche Freundinnen auf der Suche nach Mr Big äh Mr Big Penis." Californication Erfolgloser Schriftsteller schläft mit hemmungslosen Mädchen. "Hank Moody liebt seine Ex-Freundin Karen. Und alle anderen Frauen. Und Alkohol. Und seine Freundin Karen. Und seine Ex-Freundin Karen." Bill Cosby Show Ein Familienvater kämpft mit den schweren Problemen eines Familienvaters: nicht gemachte Hausaufgaben, schulterfreie Tops und ungezogene Musik. Fargo Skurriler Auftragskiller bringt verschneites Kaff mit lustigem Dialekt durcheinander. True Detective Ein Säufer und ein Schläger sind einem Wahnsinnigen auf der Spur. Doctor Who Ein außerirdischer Zeitreisender in blauer Telefonzelle rettet die Erde oder gleich das ganze Universum. "Ein verrückter Mann in einer blauen Box rettet das Universum vor Daleks, Cyberman und Co. Geronimo!" "Bei Alien Invasionen und anderen Unannehmlichkeiten, nehmen Sie schnellstens Reißaus oder halten sich an den Doctor." Die Sopranos Boss - tot. Guter Freund - tot. Zuverlässiger Mitarbeiter - tot. Cousin - tot. Ziehsohn - tot. Zwischendurch fremdgehen. "Spießige Fanatiker kaufen, vögeln, prügeln, töten und haben Angst." Monk HILFE DRECK... HILFE KEIME... HILFE NATUR... HILFE NOCH MEHR NATUR... SCHNELL DESINFEKTIONSMITTEL... oh, ein Toter. Heidi Eine Landpomeranze dreht auf. Schwarzwaldklinik Der Denver-Clan betreibt ein Kurhotel im Schwarzwald Hausmeister Krause Alles für den Dackel, alles für den Club, unser Leben für den Hund... Hund! Verbotene Liebe Jeder liebt jeden und jeder darf mit jedem irgendwann mal ran.

"Es ist gleichzeitig kompliziert und ganz einfach", sagte "Big Bang Theory"-Schauspieler Jim Parsons "Entertainment Weekly". Sein Gefühl habe ihm gesagt, dass es Zeit dafür war. "Es gibt keinen negativen Grund, 'Big Bang' zu beenden, sondern gute Gründe. Wir haben das so lange machen dürfen. Es fühlt sich an, als wäre alles vom Tisch", so Parsons.

Der Sheldon-Darsteller - mittlerweile 45 Jahre alt ist - habe Zweifel, ob er die Rolle des ewig junggebliebenen Nerds noch glaubhaft spielen könne. Parsons freut sich auch auf die Zeit danach. "In gewisser Weise ist es aufregend. Was ist das nächste Kapitel in meinem Leben? Was ist das nächste Kapitel für uns alle?" Gleichzeitig sei er aber auch wehmütig: "Es wird sehr, sehr traurig sein, wenn es endet, selbst wenn ich damit einverstanden bin." Es sei schwer, "sich von Menschen zu verabschieden, mit denen man so lange zusammengearbeitet hat".

AP Szene aus "Big Bang Theory"

Finale zwölfte Staffel ab Montag auf ProSieben

Seit 2007 begeistert Parsons in der Rolle des Dr. Sheldon Cooper gemeinsam mit seinen verrückten Freunden weltweit ein Millionenpublikum. "The Big Bang Theory" zählt längst zu den erfolgreichsten TV-Serien der US-Geschichte. Doch nun ist das Ende der Sitcom in Sicht: Ab Montag, dem 7. Januar (20.15 Uhr, ProSieben), läuft die finale zwölfte Staffel in Deutschland an.

Parsons spielt in der Sitcom unter anderem an der Seite von Kaley Cuoco (Penny Hofstadter) und Johnny Galecki (Dr. Leonard Hofstadter), die ebenfalls interviewt wurden. Die Hauptdarsteller der Serie gehören allesamt zu den bestverdienenden Serien-Schauspielern der Welt. Parsons streicht jährlich ungefähr 26 Millionen US-Dollar ein, Galecki kommt auf 25 Millionen US-Dollar.

Erstmals ausgestrahlt wurde die Sendung im US-Fernsehen am 24. September 2007. Seit 2009 läuft sie auf ProSieben. Zwischen 2014 und 2016 war es die meistgesehene Serie in Deutschland.