Von "Bad Banks" zu "The Crown" Christian Schwochow führt Regie bei Netflix-Serie

Regisseur Christian Schwochow dreht zwei Folgen der Netflix-Serie "The Crown". Schwochow, 39, sei der erste deutsche Regisseur, der an der Serie über Königin Elisabeth II. beteiligt sei, teilte Schwochows PR-Agentur am Mittwoch in Berlin mit. Mit dabei ist Schwochows langjähriger Kameramann Frank Lamm.

Die Dreharbeiten zur dritten Staffel mit einem Budget von rund 100 Millionen US-Dollar (86 Mio. Euro) hätten in London bereits begonnen. Statt Claire Foy spielt ab dieser Staffel Olivia Colman die Queen. Helen Bonham Carter verkörpert Prinzessin Margret.

Schwochow war bis vor kurzem vor allem für seine TV-Filme bekannt. Mit "Der Turm", "Bornholmer Straße" und der Filmtrilogie "Mitten in Deutschland: NSU" gewann er jeweils den Grimme-Preis. Mit "Bad Banks" gelang ihm im Frühjahr 2018 schließlich ein eigener (Mini-)Serienhit. Eine Fortsetzung der Thrillerproduktion mit Paula Beer in der Hauptrolle ist bereits bestellt. Vorher wird aber Schwochows Siegfried-Lenz-Verfilmung "Deutschstunde" mit Tobias Moretti, Louis Hofmann und Maria Dragus in die Kinos kommen.