Olivia Colman in "The Crown" Die neue Queen

Noch hat Netflix gar nicht offziell bestätigt, dass die Serie "The Crown" um das Leben der britischen Königin Elizabeth weitergeht. Aber das scheint nun Makulatur zu sein, denn die Hauptdarstellerin für die dritte und vierte Staffel steht laut einem Presseberichtfest: Es ist die britische Schauspielerin Olivia Colman.

Das meldet die amerikanische Webseite "Deadline". Colman soll demnach die bisherige Hauptdarstellerin Claire Foy ablösen, die Elizabeth in den ersten Jahren ihrer Regentschaft verkörperte. Die zweite und letzte Staffel mit Foy startet am 8. Dezember auf Netflix.

Der Konzern plant insgesamt sechs Staffeln, die das Leben der Monarchin bis in die Gegenwart nachzeichnen. Für die fünfte und sechste Staffel soll es wieder eine neue Besetzung geben. Die Serie soll den Plänen zufolge acht bis zehn Jahre laufen.

Olivia Colman hat Erfahrung im Porträtieren von Mitgliedern des britischen Königshauses: Für den Kinofilm "Hyde Park am Hudson" spielte sie Elizabeths Mutter. Ansonsten war Colman in den Filmen "The Lobster" und "Hot Fuzz" zu sehen und spielte in den hoch gelobten Serien "Broadchurch" und "Fleabag".