"The Voice of Germany"-Finale Der Sieger aus dem Knabensortiment

Ein Sensitiv-Hipster, ein Wombel-Huschi, ein Soulist und eine Crazykrähe: Die vier Finalisten von "The Voice of Germany" stehen da wie eine aufgebrochene, waidgerecht zerlegte Boybandmaschine. Ein Knabensortiment, aus dem man nun wie bei einem dieser leicht durchschaubaren Psychotests die Lösung auswählen soll, die einem geschmacklich am ehesten entspricht.

Frauen finden auf der Bühne bei diesem Gesangswettbewerbsfinale dieses Mal nicht statt, was vielleicht dem Umstand geschuldet ist, dass die prominenten Coaches (unter denen mit Yvonne Catterfeld auch eine Frau ist) eben zufällig diese vier männlichen Stimmen ganz objektiv besser fanden als all die vielen starken, weiblichen Talente aus den wochenlangen Vorsingrunden und Schmetterduellen.

Vielleicht könnte mal jemand die statistische Wahrscheinlichkeit dafür ausrechnen, dass bei dieser ganzen Menge von Entscheidungen tatsächlich immer die männlichen Talente die Töne besser trafen, doller performten und was der Hilfskriterien für am Ende natürlich komplett subjektive Werturteile mehr sind. Vielleicht ist der finale Boys' Club auch in der ewig hergeleierten Castingshow-Weisheit begründet, dass männliche Kandidaten bei Telefonvotings stets besser abschneiden, weil Frauen und Mädchen erstens eifriger anrufen und zweitens nur widerwillig für ihre Geschlechtsgenossinnen stimmen, wie man sagt.

Für alle was dabei

Egal. Es stimmt schrecklicherweise, dass beim sorgfältig diversifizierten Knabensortiment dann wirklich für jeden was dabei ist, weswegen man auch als verhärmt-desillusionierter Rezensionszosse reflexhaft schon nach der ersten Runde ein paar halbherzige, kostenpflichtige Voting-SMS vom kargen Haushaltsgeld abknapst (natürlich für Robin, den wombeligen Zackenhaar-Seitenscheitel, wegen Rührung. Man ist ja immer noch Mensch, das ist die eine Sache, die man fatalerweise mit Tim Bendzko gemein hat).

Getty Images Robin Resch (l) und Samu Haber

Man kann seine Meinung und sein Favoritenurteil im Laufe der Sendung mehrfach ändern, ohne sich sonderlich sprunghaft vorzukommen, denn sie dauert sehr lange. Einen Coversong, ein Lied mit dem eigenen Coach, einen Auftritt mit einem großen Star (One Republic, James Arthur, John Legend, Emeli Sandé) muss jedes Talent absolvieren, und dann, wenn man als einer von zwei Final-Finalisten das Zwischen-Voting übersteht, auch noch die potenzielle eigene Sieges-Single darbieten.

Die Duette mit den Jurymitgliedern und den Gaststars sind dabei nicht immer so ganz schlupfgenau auf die Gesangsstärken des Talents ausgerichtet, weil es mitunter eben gerade eine aktuelle Single zu promoten gibt, da muss man sich dann fügen.

Viel kann an diesem Punkt tatsächlich nicht mehr schiefgehen, nach monatelanger Aussieberei ist es an diesem Punkt wirklich nur noch Geschmackssache, ob es einen sehr stört, dass der sensibel gesichtstätowierte Boris nicht alle Töne trifft, einem die Press-Sprechstimme des Schweizer Schrullinskis Marc in ihren nervigsten Momenten doch zu sehr nach Verstopfung klingt, ob einem die schmerzenden Kopfstimmenlupfer in Tays leicht knödelpredigerhaftem Auftreten weniger gefallen oder Robins überdeutliche Sheer-Anschmeiße.

Als es noch schön war

Wahnsinnig mitreißend findet man die vielfachen Gesangsrunden leider nicht. "The Voice of Germany" bleibt auch in dieser Staffel die Sendung mit dem Anti-Klimax: Am spannendsten ist sie ganz am Anfang, wenn es eigentlich noch nicht um viel geht, bei den sogenannten Blind Auditions. Wenn die flauschigen Frotzeleien der Coaches untereinander noch nicht in selbstzitierender Formalisierung versumpfen. Wenn man bei Samu Habers typischer Generallobhudelung "Du bist ein cooler, cooler Typ" noch nicht sofort jedes Mal reflexhaft an Pep Guardiolas super-super-Allzweck-Aufpumpstilmittel denken muss. Wenn auch die ausgebufften Profis auf den Jurystühlen noch echte, unspielbare Überraschung und -wältigung zeigen.

Das Schöne an diesen Frühstadiums-Folgen ist auch, dass sie meist ohne allzu viel Plattitüden-Schmand als zeitschindende Verfugungsmasse zwischen den Auftritten auskommt. Im Finale allerdings dauert alles sehr lange, dauernd lobt ein Coach irgendwen, die Worte "Gottseidank hab ich gedrückt" fallen öfters mal, als handele es sich nicht um eine Singsendung, sondern um eine Gebärretrospektive.

Wie so oft verschüttet diese Verschleppung die guten Momente der Show: Wenn Marc vor einem riesigen, brennenden "M" den Krawitz-Klassiker "Are You Gonna Go My Way" wegraspelt oder Robin im "Say You Won't Let Go"-Duett mit James Arthur zur großen Weltenverschnuffelung rüstet.

Robin darf schließlich zusammen mit Tay in die finale Singlepräsentationsrunde gehen - Team Samu Haber gegen Team Andreas Bourani also. Wer am Ende von beiden gewinnt, ist grundsätzlich egal. Muss es jedenfalls sein, weil Sat.1 nach knapp vierstündiger Show schließlich mitten in Tay Schmedtmanns supersuper Siegessong die Übertragung einfach abbricht. Die kostenpflichtigen Voting-Telefonleitungen waren da schon ein paar Minuten geschlossen.