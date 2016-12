Castingshow-Finale Tay Schmedtmann gewinnt "The Voice of Germany"

Tay Schmedtmann aus Steinhagen in Nordrhein-Westfalen hat die Sat.1-Castingshow "The Voice of Germany" gewonnen: Der 21 Jahre alte Schützling von Musiker Andreas Bourani bekam im Finale der sechsten Staffel 54 Prozent der Zuschauerstimmen. Damit landete er vor dem österreichischen Songwriter Robin Resch aus dem Team von Sunrise-Avenue-Frontmann Samu Haber.

WOOHOOOOOO: This is the Voice of Germäääääänyyyyyyyy 2016!!! Allerherzlichsten Glückwunsch, Tay Schmedtmann​ #TVOG #TVOGFinale pic.twitter.com/GCsOuqdsdB — The Voice of Germany (@TheVoiceGermany) 18. Dezember 2016

Auf die weiteren Plätze kamen Boris Alexander Stein aus Lüneburg (Team Yvonne Catterfeld) und der Schweizer Marc Amacher mit den Coaches Smudo und Michi Beck. Die Rapper der Fantastischen Vier verpassten somit den anvisierten Hattrick - den dritten "Voice"-Sieg in Folge.

Das Finale fand am Sonntagabend als Live-Show in Berlin statt, es dauerte rund dreieinhalb Stunden. Neben den Castingshow-Teilnehmern traten auch Alicia Keys, OneRepublic und Emeli Sandé auf.

Schmedtmann sang im Finale unter anderem im Duett mit John Legend ("Love Me Now") und Bourani ("Eisberg"). Seine Single "Lauf Baby Lauf" war schon zuvor in den Download-Charts erfolgreich.