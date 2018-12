"The Voice Senior" Unpeinlich, aufrichtig

Es kann unmöglich nur am weihnachtlich porösen Mürbteiggemüt liegen, dass einen schon die zweite Kandidatin knackt, als sei man die eh schon angedätschte letzte Walnuss auf dem bunten Teller. Gabriele, 78 Jahre alt, steht zum ersten Mal in ihrem Leben auf einer großen Bühne und singt "Für mich soll's rote Rosen regnen". Endlich, dann doch, ganz fest und bestimmt.

Als Jugendliche durfte sie nicht Sängerin werden, sondern musste Frisörin werden, weil der Vater im Krieg geblieben war und sie die Familie miternähren musste, später verbot ihr der Mann das "Tingeln".

"The Voice Senior" (Sat1), dieser Spin-off des Wettsingformats für Menschen ab 60, sei für sie buchstäblich ihre letzte Chance, es sei bei ihr ja schon zwei Minuten vor zwölf, sagt Gabriele, und dann setzt sie die letzten Worte - "Ich will!" - mit so viel Hingabe und Aufrichtigkeit, dass das ausgezutzelte Castingshowwesen noch einmal für drei Stunden aufrichtig, interessant und fesselnd wird.

Walter, 75, röhrt "Hard to handle", Janice, 76, liefert eine topkehlige "Honky Tonk Woman"-Performance, Steffen, 64, haut mit glasklar jugendlicher Stimme "Junge" von den Ärzten raus. Alles ganz selbstverständlich und aufrichtig, ohne befürchtbaren "Hier kommen die crazy Alten"-Anstrich - denn natürlich kann man auch mit 61 völlig unpeinlich ein Lied von Linkin Park singen.

Mit jedem Kandidaten eine andere Idee vom Altsein

Die Coaches, bestehend aus dem bewährten "Voice"-Personal Sasha, The Boss Hoss, Yvonne Catterfeld und Mark Forster, müssen dann auch ihre Begeisterung nicht spielen, es ist alles erfreulich ungekünstelt - und tatsächlich spannend, wer was als nächstes performen wird.

Vieles, was in den regulären Ausgaben oft nervige, bremsende Schlackmasse rund um das eigentliche Geschehen ist, funktioniert in dieser (allerdings nur auf vier Folgen angelegten) Alters-Sonderausgabe wieder. Die persönlichen Anmenscheleien der Vorstellungsfilme sind tatsächlich interessant, weil sie mit jedem Kandidaten eine andere Idee vom Altsein anreißen.

Der gediegene Grandseigneur mit schlohweißem Haar, die alterselastische Flummigreisin, der top-muskulierte Sportsenior, die putzige kleine Adrettoma, alle haben hier ihren Platz. Und wenn Dan, 64, erzählt, wie er sich bei einem BRD-Gastspiel seiner DDR-Band "Karussell" absetzte, um im Westen bleiben zu können, oder Fritz, 80, davon berichtet, wie er im Krieg tagelang verschüttet war, zeichnen diese sonst oft denkbar lapidar hingeschnittenen Filmschnipsel tatsächliche Biografieminiaturen.

Der so oft darin beschworene "Lebenstraum", auf der Bühne stehen zu wollen, den man jungschen Castinghasen Mitte 20 allein schon mangels Lebensmasse so schwer abkauft, hier glaubt man ihn sofort.

Selbst die in den Regulärfolgen inzwischen hefeteigig aufgeblähten Kabbeleien der Coaches untereinander, die Buhlerei um besonders aussichtsreiche Kandidatinnen und Kandidaten, wird in diesem Kontext erträglicher, weil es einen immer wieder rührt, wie die solcherart Charmierten die Aufmerksamkeit genießen.

Tatsächlich hätte man am Ende dann aber anstelle von Forsterschen Verkleidungsscharaden doch lieber noch zwei Minuten länger etwas über die Band "Korrupte Wohnraumlenkung" gehört, in der Mittsechziger Steffen spielt, und die zum Beispiel Lieder über Vorkriegsmopeds aus Russland singen.