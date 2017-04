Gottschalk-Show auf Sat.1 Mehlwurm-Gratin und Bilder-Hack

Singende Kinder, tanzende Kinder, alles schön und gut - aber wo sind die Ziegen? Beständig hält man in den ersten Minuten von "Little Big Stars" Ausschau nach einer mittelgroßen Meckerherde, die ganz offensichtlich durchs Publikum getrieben wird, um von den vorher entsprechend präparierten Zuschauerfußsohlen größere Mengen Salz abzuschlecken. Hui, das kitzelt! Nur so sind die unnatürlichen, teilweise völlig asynchron zur gleichzeitig gezeigten Darbietung ertönenden Lachsalven zu erklären, die man da hört. Oder, zweite Möglichkeit: Puschelt da eine Produktionsassistenz mit einem sehr weichen Federbüschel, gezupft vom flaumigen Pfauenbauch und befestigt an einer Teleskopstange, an den kitzligsten Stellen des Studiopublikums herum, damit sie krähen vor Vergnügen, egal, was da gerade auf der Bühne passiert?

Denn ganz ernsthaft: Es ist ein Graus, wie hier eine nette, von einem erfolgreichen US-Original adaptierte Showidee mit dem groben Post-Produktions-Hackebeil gemetzgert wurde. Der abermals wiedergekehrte Thomas Gottschalk unterhält sich mit Kindern, die dann etwas Tolles vorführen, ausnahmsweise mal ganz ohne wertende Jury und abschließende Siegerwahl - das klingt, wenn man nicht generell etwas gegen Gottschalk und/oder Kinder hat, nach behaglicher Sonntagsabendunterhaltung. Man sieht einen niedlichen siebenjährigen Ringer, eine wortgewandte junge Kunstrad-Artistin, natürlich ein multilinguales Klavierwunder-Geschwisterpaar, einen Sechsjährigen, der mit Gottschalk ein Mehlwurm-Gratin kocht ("Halt, eine gute Sache haben wir vergessen: Fleur de Sel!") und einen leicht grusligen Pi-Nachdemkommastellen-Aufsager. Und noch viele, viele Kinder mehr.

Auf Pointe gedrillt

Mitunter wirken ihre Plaudereien mit Gottschalk arg verkünstelt und auf Pointe gedrillt, wie von Dialogschreibern erdacht, die sich leider nicht auf das doch ganz offensichtliche Talent des Showroutiniers verlassen wollten, halbwegs spontan mit den Kindern zu sprechen. Das nimmt den Sofa-Parts jegliche Natürlichkeit, und lässt die kleinen Kunststück-Vormacher arg stepfordhaft-perfekt wirken. Warum sollte beispielsweise der fünfjährige Ali, der weder Gottschalks Nasch-Schüssel von dessen "Wetten, dass"-Sofa kannte noch seine Haribo-Werbeära, die 2014 endete, aktiv miterlebt hatte, ganz "spontan" fragen: "Hast du Gummibärchen?"

Zudem stellt sich nach etwa zehn (von insgesamt 14) Kindern beim Zuschauer ein deutlicher Weihnachtschulkonzert-Istesdennbaldvorbei?-Durchhänger ein, denn es gibt nur ein sehr langes Nacheinander, keine Dramaturgie. Fürs internationale Flair treten eine kindliche Jazzsängerin aus Norwegen und eine siebenjährige Brasilianerin auf, die gerne heavymetalmäßig auf ihr Schlagzeug eindrischt- Sie werden bei der Plapperei mit Gottschalk nicht synchronisiert, sondern - auch das eine hübsche Idee - von etwa gleichaltrigen Kindern gedolmetscht, die dazu mit auf dem Sofa Platz nehmen.

Schludrig wirkende Zumutung

All dieses Material wurde nun aber eben durch extrem wilde Schnitte, eingespieltes Klatschen und eingespielte Lacher zu einer hastig und schludrig wirkenden Zumutung verklappt. Die Ton-Bild-Schere macht knacksend Spagat, die Kamera kreiselt über dem Jazzmädchen, dass einem zuhause schwindelig wird wie bei der Bonusrunde in der "Wilden Maus". Mitunter wirkt es, als hätte man im Schnitt die Aufzeichnung in ihre Einzelteile zerlegt und nach Belieben wieder zusammengesetzt: Eingeblendete Publikumsreaktionen wirken unnatürlich, weil sie offensichtlich ursprünglich auf etwas ganz anderes reagierten, und auch Gottschalk scheint manchmal an der falschen Stelle dazwischen getackert. Das alles zusammen ist schmerzhafter als die zeitgleich bei der Konkurrenz laufende Schmunzel-Schmuddelei "50 Shades of Grey".

"Liebe Kinder, schaut gut zu, vielleicht wollt ihr sowas ja auch mal machen", onkelt Gottschalk um kurz nach 22 Uhr, als ein Biege-Mädchen einen akrobatischen Tanz vorführt und dabei mit echten Schlangen hantiert, und das ist ein weiteres grundlegendes Problem der "Little Big Stars": Die Show ist dafür gemacht, dass Kinder sie mit ihren Eltern zusammen anschauen, läuft dafür aber natürlich am falschen Sendeplatz. "Wenn die Kinder, die neben Ihnen auf dem Sofa sitzen, auch so etwas können - überlegen Sie sich, ob sie nicht auch hier teilnehmen wollen", sagt Gottschalk am Ende der Show. Um 22.30 aber liegen die begabten Kleinen hoffentlich schon in ihren Bettchen, damit sie morgen nach dem Fechttraining bei der anschließenden Klavierstunde nicht zu müde sind.