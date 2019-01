Neue Staffel Thomas Gottschalk wird Gastjuror bei "Germany's Next Topmodel"

Heidi Klum wird in der nächsten Staffel ihrer "Topmodel"-Show zum ersten Mal als einziges festes Mitglied in der Jury sitzen. Unterstützung holt sich die 45-Jährige für die einzelnen Folgen trotzdem: Unter anderem wird sie von TV-Moderator Thomas Gottschalk unterstützt.

Auch Model-Kolleginnen wie Gisele Bündchen, Winnie Harlow und Toni Garrn werden mal in der Jury sitzen. Das teilte der Privatsender ProSieben mit. In jeder "Germany's Next Topmodel"-Folge soll ein anderer Gast die Kandidatinnen schulen und gemeinsam mit Klum entscheiden, wer aus dem Rennen fliegt.

Das neue Konzept soll dem Sender zufolge den jungen Frauen einen möglichst vielfältigen Einblick in die Welt der Mode bieten.

Neben Ex-"Topmodel"-Gewinnerinnen wie Lena Gercke und Stefanie Giesinger gehören auch die Mode-Fotografen Ellen von Unwerth und Rankin und der Designer Wolfgang Joop zu den wechselnden Juroren.

Klums Co-Juroren aus den Vorjahren, Thomas Hayo und Michael Michalsky, haben in der kommenden Staffel ebenfalls nur noch einmalige Gastauftritte. Der Designer Hayo hatte bereits nach der vergangenen Staffel angekündigt, sich wieder stärker auf andere Aktivitäten konzentrieren zu wollen.

Die 14. Staffel läuft ab dem 7. Februar immer donnerstags um 20.15 Uhr auf ProSieben. Zu Beginn sind 50 Model-Anwärterinnen dabei.