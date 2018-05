Satire-Magazin "Titanic" darf Sebastian Kurz als "Baby-Hitler" ins Fadenkreuz nehmen

Das Fadenkreuz ist auf die Brust des winkenden Politikers gerichtet, darüber steht in rosa und türkisen Lettern: "Endlich möglich: Baby-Hitler töten!" So machte sich das Satire-Magazin "Titanic" in einem Beitrag über Österreichs jungen Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) lustig.

Wie die Generalstaatsanwaltschaft Berlin der österreichischen Nachrichtenagentur APA sagte, wurden die Ermittlungen nun eingestellt. Die Zielscheiben-Montage bleibt ohne juristische Folgen. Der Verdacht einer Aufforderung zu Straftaten sei verworfen worden, weil das Bild offensichtlich keinen ernsthaften Mordaufruf darstelle.

Ein Verfahren wegen Beleidigung sei nicht möglich gewesen, weil Kurz keinen Strafantrag gestellt habe.

Im Oktober 2017 hatte der 31-Jährige die Nationalratswahl in Österreich gewonnen, was das Magazin zum Anlass für die Montage nahm. Kurz wurde unter anderem wegen seines strikten Anti-Migrationskurses zum Kanzler gewählt.