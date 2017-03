Junge Türken in Istanbul Jeder in seiner Welt

Neulich bei Instagram fällt mir ein Foto auf, das Tuba gepostet hat. Es zeigt ihr Smartphone, auf dessen Bildschirm ein Porträt des türkischen Staatspräsidenten Erdogan prangt. Es ist ein politisches Statement, das auffällt inmitten der immer gleichen Selfies beim Kaffeetrinken mit Freundinnen, die Tuba sonst so teilt. Die Botschaft ist klar: Sie steht hinter ihrem Präsidenten und wird beim anstehenden Verfassungsreferendum, das Erdogan weiter stärken soll, mit "Ja" stimmen.

Ich rufe sie an, weil ich wissen will, wie es ihr so geht in den Wochen vor dieser Wahl, wie sie den Streit um die Abstimmung wahrnimmt, und was sie sich von der geplanten Verfassungsänderung verspricht. Viel kriege ich nicht aus ihr raus. Das Präsidialsystem werde dem Land guttun, sagt sie - und hoffentlich irgendwie für neue Jobs sorgen.

Kennengelernt haben wir uns vor wenigen Monaten während eines Reportagedrehs in Istanbul: Zusammen mit meiner Kollegin Katharina Willinger will ich herausfinden, wie die politische Krise im Land das Leben junger Türken verändert. Dafür sind wir in unterschiedlichsten Stadtvierteln unterwegs. Denn in Istanbul stehen verschiedene Stadtteile für verschiedene Lebensformen, für verschiedene gesellschaftliche und kulturelle Ausrichtungen. Menschen, die an unterschiedliche Dinge glauben, leben oft in unterschiedlichen Welten. Und gerade in unsicheren, angespannten Zeiten wie diesen ziehen sie sich zurück in die Viertel, in denen sie sich sicher fühlen, in denen sie von Menschen umgeben sind, die ihre Werte teilen.

Einblicke in das Leben traditioneller Istanbuler

Tuba ist in Balat geboren und aufgewachsen, einem Viertel nahe des Goldenen Horns, in dem überwiegend konservative, AKP-treue Istanbuler leben. Deshalb bin ich auch nicht überrascht darüber, dass die junge Frau Erdogan verehrt, sondern dass sie uns ausgerechnet am Rande einer Vernissage begegnet. Eigentlich sind wir in Balat mit der deutschen Fotografin Charlotte Schmitz verabredet, die mehrere Jahre hier gelebt und die Frauen in ihrer Nachbarschaft fotografiert hat.

Vor der Ausstellung wollen wir mit ihr den Stadtteil erkunden und im unmittelbar angrenzenden Carsamba-Viertel - einer Ecke von Istanbul, in der schwarz verschleierte Frauen und bärtige Männer in muslimischen Gewändern das Bild bestimmen - auf dem Wochenmarkt einkaufen. Und zu diesem Treffen bringt Charlotte Tuba und ihre Schwester Büra mit. In bunten, eleganten Outfits und auf High Heels, die farblich perfekt auf ihre Kopftücher abgestimmt sind, staksen die beiden energisch über das Kopfsteinpflaster und beraten Charlotte beim Einkauf. Tuba kommt später sogar noch mit zu dem Alkoholhändler im Viertel und versucht, den Preis des Roséweins runterzuhandeln, den Charlotte literweise für ihre Ausstellungseröffnung kauft.

In diesem Teil unseres Films sollte es ursprünglich darum gehen, Einblicke in das Leben der traditionellen Istanbuler zu bekommen und am Beispiel von Charlottes Vernissage drauf zu schauen, wie es um die einst so lebendige Kunstszene Istanbuls bestellt ist. Stattdessen wird die Episode eine Beobachtung darüber, wie ausgerechnet einer Fremden aus Deutschland das gelingt, was die Istanbuler selbst nur selten hinbekommen: Die Gräben zwischen den unterschiedlichen Lebenswelten zu überwinden. Dass das klappt, hat viel mit gegenseitiger Neugier zu tun.

Spaltung und Unsicherheit

Charlotte war neu in Istanbul, als sie nach einer Zufallsbegegnung mit Tuba und Büra immer tiefere Einblicke in den Alltag traditioneller Familien bekam. Bei den Schwestern wiederum weckte Charlottes unabhängiger, freier Lebensstil Sehnsüchte und ließ dabei Akzeptanz entstehen für Dinge, die in ihrer Welt eigentlich verpönt sind: Alkohol trinken oder außereheliche Liebesbeziehungen haben zum Beispiel. Oder aber, Präsident Erdogan nicht ausstehen können.

NDR/ Katharina Willinger Junge Istanbuler demonstrieren für die Rechte von sexuellen Minderheiten.

Dass das in diesem Fall gut funktioniert, hängt vielleicht auch damit zusammen, dass Charlotte Deutsche ist und deshalb im Konflikt zwischen Anhängern und Gegnern Erdogans gewissermaßen parteilos dasteht. Innerhalb der türkischen Gesellschaft aber vertieft sich die Spaltung, je härter Erdogan um seine Macht kämpft. In Istanbul, der westlichsten Metropole der Türkei, in der gleichzeitig auch die konservativsten und glühendsten Anhänger Erdogans leben, lässt sich diese fortschreitende Spaltung und Unsicherheit der Bevölkerung so gut beobachten wie nirgendwo sonst. Unter meinen Istanbuler Freunden gibt es niemanden, der Kontakt zu konservativen Erdogan-Fans hat oder sich ernsthaft dafür interessiert, was diese Menschen bewegt.

Natürlich wäre es naiv, zu glauben, dass es die Probleme des Landes lösen würde, wenn es bloß mehr Kommunikation zwischen Andersdenkenden gäbe. Aber mehr aufeinander zuzugehen, das würde vielleicht dabei helfen, die Wunden zu heilen, die der anhaltende Konflikt in der Gesellschaft in den letzten Jahren aufgerissen hat. Oder ein bisschen Gelassenheit schaffen für all das, was noch auf das Land zukommt.

Am Ende meines Telefonats mit Tuba frage ich sie, ob sie enttäuscht wäre, wenn die Mehrheit des Volkes gegen die Verfassungsänderung stimmen würde. "Nein", sagt sie. "Hauptsache, es bleibt danach friedlich im Land."

Yasemin Ergin ist freie Print- und Fernsehjournalistin in Hamburg und arbeitet immer wieder in der Türkei. Die Idee für die Reportage entstand nach dem Putschversuch im Juli 2016, den sie live vor Ort miterlebte. "7 Tage ... Istanbul" läuft am Mittwoch, den 22.3.2017 um 23:50 im NDR.