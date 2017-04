TV-Experiment "Diktator" Der Telekolleg-Faschismus

"Willkommen im Knast", seufzt Nana bereits am ersten Abend in die Kamera: "So fühlt sich das an." So sieht das auch aus in der vierteiligen Serie "Diktator", die acht junge Deutsche beim versuchsweisen Einfühlen in diktatorische Verhältnisse begleitet. "Social Factual" ist der Fachbegriff für diese Art von TV-Experiment.

Die sorgfältig auf Weltanschauung und Belastbarkeit geprüften Teilnehmer werden für eine Woche an einem unbekannten und gesichtslosen Ort kaserniert, selbst die Fenster sind abgeklebt. Dort haben sie mit ihren persönlichen Gegenständen auch ihre Individualität abzugeben und sich den Regeln eines anonymen, über schriftliche Botschaften kommunizierenden Diktators zu beugen. Als Preisgeld locken 5000 Euro - wobei unklar bleibt, wofür. Wird Gehorsamkeit anerkannt? Wird Rebellion belohnt?

Das ursprünglich schwedische Format lief erfolgreich in mehreren europäischen Ländern. Nun soll es, wie man hört, gerade auf deutschem Boden schon die eine oder andere Diktatur gegeben haben - weshalb der älteste Teilnehmer der Sendung 31 Jahre alt ist. Vorgestellt werden die Versuchskaninchen als Menschen, die "nur Demokratie" erlebt haben. Hier müssen sie (und mit ihnen die Zuschauer) mal sehen, wie das so ist, wenn man so gar keine freiheitlichen Rechte hat.

Das Kommando einer Tröte

So abstrakt die Autorität in "Diktator" auftritt, bedient sie sich doch universeller Machtmechanismen. Die "Bürger" werden auf Schritt und Tritt überwacht, haben sich strengen Regeln zu unterwerfen. Gegessen wird zu festen Zeiten, auf das Kommando einer Tröte haben sich alle auf ihre Zimmer zu verfügen - damit sich kein echtes Gemeinschaftsgefühl einstellen kann. Zuwiderhandlungen werden sanktioniert, Wohlverhalten wird belohnt.

Manche Teilnehmer, wie Nana, geraten rasch mit dem kompletten Konzept ins Gehege. Andere sehen's locker ("Man kann glücklich sein, auch wenn in der Politik irgendwas Komisches passiert") oder halten sich sogar für prädestiniert zu Disziplin und Unterordnung: "Es ist doch schon sehr wie in der Bundeswehr. Ich denke, dass ich mich da schon sehr gut einfinden kann."

Aus dem Off erläutern Sozialpsychologen die Maßnahmen der Obrigkeit und kommentieren das Verhalten der "Bürger". Das ist lehrreich gemeint, wirkt in seiner reservierten Didaktik aber manchmal wie "Telekolleg Faschismus" oder eine erweiterte Sozialkundestunde an der gymnasialen Oberstufe. Hinzu kommt die allgemeine Reizarmut der experimentellen Laborsituation. Öde ist der "Knast" mit den an Orwell erinnernden Slogans an der Wand ("Folgsamkeit wird belohnt"), öde die nach Geschlechtern getrennte Arbeit, öde das Essen und öde sogar die nachdenkliche Klaviermusik.

Zoom auf die Mimik, Bewegungen in Zeitlupe

Womit die Teilnehmer - in Einspielern kurz vorgestellt - in den Mittelpunkt jener gruppendynamischen Prozesse rücken, um deren Aufdecken es "Diktator" eigentlich geht. Um Misstrauen, Ärger oder Opponenz zu illustrieren, greift die Regie auf technische Kniffe zurück, die man auch aus dem Privatfernsehen kennt, Zoom auf die Mimik, Bewegungen in Zeitlupe. Mit dem Unterschied, dass hier der allwissende Erzähler im Doku-Duktus bleibt und keine Häme ausgießt.

Diese Strenge ist es auch, woran "Diktator" krankt. Nicht nur ist die Idee eines solchen Experimentes spätestens seit "Die Welle" ein alter Hut. Es geht beim Eindampfen tendenziell totalitärer Unterhaltungsformate auf seinen Kern auch die frivole Unterhaltung flöten, ohne dass der Erkenntnisgewinn größer wäre als das, was man nebenbei im "Dschungelcamp" oder bei "Big Brother" auch beobachten kann.

Übrig bleibt die pädagogische Absicht, die, wie jede erkannte Absicht, unwillkürlich verstimmt. Vielleicht wäre die spannendere Frage nicht, wie wohl sich die Menschen in Nordkorea fühlen - sondern, wie frei eigentlich jene Gesellschaften wirklich sind, die sich fortwährend ihrer eigenen Freiheit rühmen müssen.

"Diktator". Sonntag, 23. und 30. April 2017, ab 21.45 Uhr, ZDFneo. (jeweils in Doppelfolgen)