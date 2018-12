TV-Tipps zu Weihnachten Schöner die Glotze nie klang

Heiligabend

"Rudis Tagesshow - Weihnachten", 16.05 Uhr, SWR; 15.30, Uhr NDR

Radio Bremen "Rudis Tagesshow - Weihnachten"

Wer an Weihnachten gerne wohlige Nostalgie-Bäder nimmt, muss dafür nicht bis in die Welt des kleinen, nur schwer zu ertragenen Samtkragenlords oder Sissis Verzweiflungsseufzern lauschen. Die Weihnachts-Sondersendung von "Rudis Tagesshow" aus dem Jahr 2000 weckt Erinnerungen an die Bonner Republik, erzählt entlang von Scherzen auf Kosten Norbert Blüms, mit denen ihn Rudi Carrell durch die Achtzigerjahre mit stoischer Fixiertheit überzog: Witze aus einer anderen Zeit, aus einem anderen Land.

"Krampus", 22.25 Uhr, Vox

RTL "Krampus"

Ah, endlich mal wieder eine wunderbar dysfunktionale Familie! Wer sich aus saisonaler Sentimentalität schon in der Vorweihnachtszeit zu viele heile Weihnachtsfamilien-Schmonzetten angeschaut hat, kann sich das Herz mit den Pickereien der überaus unharmonischen Familie Engel wieder von Schmalz freikratzen. Sie wird in dieser Horrorkomödie an den Feiertagen nicht von einem schmerbäuchigen Rotbackenweihnachtsmann heimgesucht, sondern vom gehörnten, ziegenfüßigen Krampus, einer düsteren Sagengestalt, die all jenen eine blutige Lektion erteilt, denen im Alltagszynismus der wahre Weihnachtsgeist abhanden gekommen ist.

Erster Weihnachtstag

"Heidi", 17.20 Uhr, ZDF

ZDF/ Walter Wehner "Heidi"

Fräulein Rottenmeiers verkniffene Bissgurkigkeit der japanischen Zeichentrickbearbeitung aus den siebziger Jahren bleibt zwar unerreicht, die filmische "Heidi"-Umsetzung von Alain Gsponer (hier als Free TV-Premiere) lohnt trotzdem - alleine für das Almöhi-Spiel von Bruno Ganz, der den Alpenschrat als knarzigen Vierkantkopf spielt. Gedreht wurde an den Originalschauplätzen des Romans von Johanna Spyri, und das Ergebnis ist zumindest schon einmal deutlich weniger traumatisierend als die Zeichentrickversion.

"Pets", 20.15 Uhr, RTL

RTL "Pets"

Niedliche Hunde und ihre possierlichen Kapriolen - bester Fernsehstoff für diese mittelschwer sedierte Feiertagsabendstimmung am Trägheits-Peak. Der Animationsfilm um ausgebüchste und ungeliebte Haustiere läuft ebenfalls zum ersten Mal im Free-TV, eine Seltenheit im mit Klassikern überladenen Weihnachtsprogramm. Wem gezeichnete Tiere zu kitschig sind, kann zeitgleich im ZDF überwachen, ob Helene Fischer in traditionellen Jahresend-Show endlich die Jahr für Jahr ersehnte Bodenturn-Nummer mit Schimpansen zeigt.

Zweiter Weihnachtstag

"Timm Thaler oder das verkaufte Lachen", 15.05 Uhr, ZDF

ZDF/ Gordon Muehle "Thimm Thaler oder das verkaufte Lachen"

Zumindest die charakteristische Lockenfrise des jugendlichen Hauptdarstellers erinnert an die TV-Serie mit Thomas Ohrner, die 1979 als erste Weihnachtsserie im ZDF lief - der Original-Timm hat in dieser Kino-Verfilmung von Andreas Dresen auch einen kleinen Gastauftritt. Verglichen mit der Serienversion ist Dresens Film um einen Kinderdeal mit dem Teufel deutlich märchenhafter geraten - und, passend zu Weihnachten, mit einer Schippe Kapitalismuskritik versehen.

Buster-Keaton-Kurzfilme, 1.45 Uhr, Arte

ARTE/ Collection Jeffrey Vance Buster Keaton

Vier Buster-Keaton-Stummfilme schenken ganz am Ende der Feiertage dann doch noch das dringlichst ersehnte Weihnachtsgeschenk: Ruhe. In "Das vollelektrische Haus" rüstet Keaton hämmernd und nieten als überambitionierter Möchtegern-Elektriker sein Haus zum Techniktempel um - wer unterm Baum überraschend Smart-Home-Klimbim oder anderen technischen Schnickschnack fand, kann sich schon mal anschauen, was damit alles schief gehen kann.