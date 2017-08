"Heftiger Fieberschub" Von der Leyen sagt TV-Auftritt kurzfristig ab

"Lebensgefährliche Mission: Bundeswehreinsatz in Mali": Das war eines der drei Themen von Talkshow-Moderatorin Dunja Hayali am Mittwochabend. Ins Studio waren dazu drei Gäste eingeladen: Dietmar Bartsch, Fraktionschef der Linken; Soldat Daniel Lücking; und auch Verteidigungsministerin Ursula von der Leyen. Doch die CDU-Politikerin musste kurzfristig absagen.

"Sie ist gerade von einem Truppenbesuch in Mali zurückgekehrt und hat sich leider etwas eingefangen", sagte Hayali in der Sendung. "Sie war gerade hier noch bei uns, aber ein heftiger Fieberschub hat ihren Besuch dann kurzfristig doch unmöglich gemacht." Sie habe mit von der Leyen über "Sinn und Zweck" des Mali-Einsatzes sprechen wollen. Stattdessen wurde kurzfristig ein neuer Gast eingeladen, Soldatin Nariman Reinke.

In Mali waren Ende Juli zwei Soldaten bei dem Absturz eines Bundeswehr-Hubschraubers ums Leben gekommen. Von der Leyen war daraufhin nach Mali gereist, sie hatte den Soldaten ihre Rückendeckung zugesichert. Am Donnerstag wurde sie im hessischen Fritzlar erwartet. Dort soll gegen 13 Uhr eine Trauerfeier für die in Mali abgestürzten Soldaten stattfinden.