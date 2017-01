Uwe Kockisch als besessener Ermittler Kommissar Zombie

25.000 Seiten Akten, 20 Jahre Abstand, keine Ruhe. Mit dem Rentnerdasein kann der ehemalige Hauptkommissar Kovak (Uwe Kockisch) nichts anfangen. Der Präsentkorb zum Abschied ist noch nicht richtig ausgepackt, da ist er schon wieder in einem alten Fall drin: Kurz nach dem Fall der Mauer ist in einem Dorf bei Greifswald ein Mädchen missbraucht und ermordet worden, Kovac leitete die Untersuchungen, das Verbrechen wurde nie aufgeklärt. Offiziell nicht aufgeklärt.

Für dem Ermittler im Unruhestand aber ist der Fall klar: Physikprofessor Adam (Sylvester Groth) ist der Täter, alle Spuren führen zu ihm, viele Indizien sprechen gegen ihn. Der Ex-Kommissar kehrt zurück an die Ostsee, streicht nachts um die Villa des Professors herum, macht mit dem Teleobjektiv Bilder. 20 Jahre hat er gewartet, gerne wartet er weitere 20, wenn er nur endlich den Mann überführen kann, von dem er zu wissen glaubt, dass er der Täter ist.

Männer, die auf Häuser starren. So wie der Ermittler nachts die Villa mit ihren großen Panoramafenstern ins Visier nimmt und nach verdächtigen Bewegungen im Inneren sucht, so streift bald der aufgeschreckte Professor um die Hütte des anderen: Kovak hat sich in einen alten Hof ein, zwei Kilometer entfernt eingemietet, eine windschiefe, verwitterte Kate, die so unbehaust und abweisend wirkt wie er selbst.

Der Polizist als unsicherer Gewährsmann

Regisseur Matti Geschonneck und Drehbuchautor Magnus Vattrodt verstehen es in ihren Krimis die Ebenen zwischen Ermittler und Verbrechen zu verzahnen. In gemeinsamen Filmen wie dem Grimme-gekrönten Gerichtsdrama "Das Ende einer Nacht" aus dem Jahr 2012 geht es nicht darum, von den privaten Macken der Ermittler und Juristen zu erzählen, vielmehr bildet deren Perspektive auf das Leben auch die Perspektive auf das Verbrechen. Mögliche Verzerrungen im Blick auf das Geschehen inklusive.

Können wir also dem Sonderling Kovak in "Ein Kommissar kehrt zurück" trauen? Der große Uwe Kockisch ("Eine Stadt wird erpresst") verkörpert den Ex-Kommissar als Untoten, für den die Gesetze von Raum und Zeit schon lange nicht mehr zu gelten scheinen. Sein Restleben gehört dem Fall; der Fall ist der einzige Rest von Leben, der noch in ihm ist.

Auch der Rest von Liebe, den er empfinden kann, ist an das Verbrechen gekoppelt. So hat er eine alle Jahre wieder aufflammende Affäre mit der Mutter des toten Kindes; Trauer verbindet. Oder wie es Kovak in einem Moment der Konfrontation von seinem Gegner Adam entgegenschleudert bekommt: "Sie ficken nicht nur seit 20 Jahren die Mutter des Opfers, sie ficken seit 20 Jahren diesen Fall."

In den Donna-Leon-Krimis der ARD streift Uwe Kockisch als Commissario Brunnetti mit verhangenem Alles-schon-gesehen-Blick durchs viel zu schöne Venedig. In dem ZDF-Krimidrama treibt der Schauspieler nun die Wehmut, die er so hübsch darstellen kann, an die Grenze des Wahnsinns, während er durch die Ruinen des Aufbau Ost an der rigoros trübe in Szene gesetzten Ostsee stapft.

Das ZDF hat über die letzten Jahrzehnte ja ein Subgenre entwickelt, das man getrost als postsozialistischen Ossi-Krimi bezeichnen kann. Der Mainzer Sender rückt für diese Produktionen mit dem großen, modernen Krimibesteck in den östlichen Bundesländern an, um sich in ungelöste Verbrechen der DDR und der Wendezeit vorzuarbeiten. So wie schon seit einigen Jahren in der Spreewaldkrimi-Reihe oder im Herbst letzten Jahres in "Lotte Jäger und das tote Mädchen" über einen längst verjährten Mord auf dem Jagdschloss von Erich Honecker . Eine publikumswirksame, meist aber auch sehr unaufdringliche Art, um über den Systemumbruch vor 25 zu erzählen und welche Verwüstungen und Verwerfungen dieser den Protagonisten gebracht hat.

Auch in dem provozierend ruhig gefilmten Ermittlerporträt, das an diesem Montag im ZDF läuft, schwingt dieses Unaufgelöste und Unversöhnte im Subtext immer mit; etwa wenn der in der DDR ausgebildete Kommissar Kovak immer wieder betont, dass die Polizisten im Osten objektiv besser kriminaltechnisch aufgestellt waren als die aus dem Westen, die nach der Wiedervereinigung auch in Greifswald auf einmal das Sagen hatte.

Die Gespenster des Sozialismus, die Leichen des eigenen Versagens, sie spuken auch durch dieses schwarz schimmernde Krimi-Requiem.

"Ein Kommissar kehrt zurück", Montag, 20.15 Uhr, ZDF