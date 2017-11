Sexismus-Talk bei Anne Will ARD entschuldigt sich für Schwenk über Verona Pooths Beine

SPIEGEL-ONLINE-Autor Arno Frank war nicht der einzige, dem dieser Kameraschwenk als unpassend auffiel. "Sexismus ist, wenn Laura Himmelreich bei 'Anne Will' gerade über Sexismus als 'strukturelles Problem' referiert - und der Kameramann auf die rosafarbenen Stilettos von Verona Pooth zoomt, um dann laaangsam die Beine hinaufzufahren", schrieb er in seiner Rezension der Talkshow vom Sonntagabend (und wies in einem Nachsatz daraufhin, dass auch eine Frau die Kamera geführt haben könnte). Mehrere Twitter-Nutzer schlugen in die gleiche Kerbe.

Offenbar ist man auch in der Redaktion der Talkshow nicht glücklich über diese Einstellung. Gegenüber "Focus Online" sagte eine Pressesprecherin von Anne Will zum Kameraschwenk über die Schuhe und Beine von Verona Pooth: "Diese Form der Bildführung widerspricht den redaktionellen und bildlichen Grundsätzen der Sendung. Der zuständige Regisseur bedauert den Fehler."

Verona Pooth hatte in der Diskussionsrunde um Sexismus darauf hingewiesen, dass auch ihr "solche Dinge widerfahren" seien: "Aber nie eine Nötigung in einer Form, die mir einen Schaden zugefügt hat." Man dürfe "verführerisch aussehen, aber man darf nicht angefasst werden", sagte Pooth in der Sendung.