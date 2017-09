AfD und Kirche Gottes rechte Hand

Christian Hermes ist keiner, sieht aber aus, wie man sich einen Jesuiten vorstellt. Der Stadtdekan von Stuttgart ist asketisch in der Physiognomie, streng im Urteil und engagiert in der Flüchtlings- und Medienarbeit. Wer sich als Christ bezeichne, aber alles Fremde verachte, wird von ihm kurzerhand exkommuniziert: "Ich erlaube mir dann auch zu sagen, vom Evangelium her, dass sie keine Christen sind." Klipp und klar.

Ganz so klipp und klar ist die Trennschärfe zwischen "den Christen" und den Neuen Rechten nicht, wie Thomas Leif mit seiner außergewöhnlichen SWR-Dokumentation "Wahre Christen oder böse Hetzer?" zeigt. Wer das pathetische Intro mit verdunkeltem Kölner Dom zu den Klängen von "Also sprach Zarathrustra" und gespaltenen Holzkreuzen übersteht, wird mit nüchternen Einsichten in widerstreitende Gedankenwelten konfrontiert.

Allzu hoch gegriffen wirkt der Untertitel ("Spaltet die AfD die Kirchen?"), doch er verweist auf ein klassisches Problem, das auch dem großen Schisma von 1054 zugrunde lag - die Christenheit konnte sich, abgesehen von theologischen Fragen, buchstäblich nicht mehr auf eine gemeinsame Sprache einigen.

Heimatvertriebene im Geiste

Vergleichbare Tendenzen sind auch heute beim Umgang der Kirchen mit der AfD erkennbar. Während Erzbischöfe und Ratspräsidenten um deutliche politische Abgrenzung bemüht sind, befragen Laienverbände und Gläubige nach christlicher Sitte ihr Gewissen - und finden dort bisweilen ganz andere Antworten.

Joachim Kuhs beispielsweise, der "aus Sorge um unsere Kinder", nicht nur seine zehn eigenen, der Partei beigetreten ist. Als stellvertretender Vorsitzender der Bundesvereinigung "Christen in der AfD" (ChrAfD) bemüht sich der Sechzigjährige, vor allem seinen familienpolitischen Vorstellungen mehr gesellschaftliches Gewicht zu verschaffen.

Damit gehört Kuhs, wie der katholische Publizist Andreas Püttmann erklärt, zu jenen überzeugten Christen, die sich von den alten Rechten im Stich gelassen fühlen und bei entscheidenden Fragen seit Jahren "von Niederlage zu Niederlage" geeilt sind. Es sind Heimatvertriebene im Geiste. Kuhs Borniertheit hält sich im szenetypischen Rahmen. Er empfängt Leif bei sich zuhause, wo sein minderjähriger Sohn genervt die Anfeindungen referiert, denen er als Sohn eines AfD-Kandidaten in der Schule ausgesetzt ist. Das Gefühl der Verfolgung ist eben auch ein urchristliches, die AfD allerdings keine besonders heimelige Katakombe. Eine Kraft sind die ChrAfD hier nicht, im Gegenteil.

Mit Armin-Paul Hampel fordert kein Geringerer als der Landesvorsitzende der niedersächsischen AfD "die Christen" zum Austritt auf: "Ich möchte sie nicht als Interessensgruppe organisiert innerhalb der Partei haben." Und so treffen sich die ChrAfD eben klandestin außerhalb der Partei, zum Beten und Singen und Verfassen von Grundsatztexten. Im Vorstand sitzen Vertreter des rechten Flügels der rechten Partei - darunter Schatzmeister Hardi Helmut Schumny, dem seine Mitchristen eine Parteispende (40 Euro 2009) an die NDP längst vergeben haben.

"Ich würde die auch geistig züchtigen"

Auf diese Weise bietet der Film intime Einblicke in Motive, Weltbilder und auch Ängste von Menschen, die sich nicht erst seit dem Zweiten Vatikanischen Konzil "nicht mehr mitgenommen" fühlen und dieses Gefühl zelebrieren. Zu sehen sind gealterte Zausel privat, wie sie zwischen einsturzgefährdeten Bücherwänden und ausgedrucktem Internet (u.a. "Mein Kampf" im Aktenordner) das Netz nach Gefahren scannen - aus ihrer Sicht: Überfremdung, Islam, Genderquatsch.

Zu erleben ist aber auch, dass die Kirchen selbst sich um einen menschlichen und eben nicht klipp und klar ausgrenzenden Dialog mit jenen Schafen bemühen, die gerne die Herde anführen würden, aber mental und moralisch längst verloren sind. Sie sehen sich in der Pflicht, weil sie es sind. AfD-Positionen mögen einem aufgeklärten und modernen Verständnis des Christentums zuwiderlaufen. Was in Freikirchen gepredigt wird und auch sonst an vormodernen Ressentiments, Gewissheiten und Befürchtungen mitgeschleppt wird, ist oft nicht weniger religiös bedingt.

Deutlich wird das beim unheimlichen Auftritt von "Vordenker" Wolfgang Ockenfels, Professor, Sozialethiker, Opus-Dei-Freund, Dominikaner und Vertreter jener Christen, denen das C im Namen der CDU viel zu klein ist. Der Führung der Christdemokraten empfiehlt er, in seiner Privatkapelle herumstehend: "Die sollten mal Exerzitien machen der sehr strengen Art, bei Wasser und Brot. Da würde ich mich gerne zur Verfügung stellen. Ich würde die auch geistig züchtigen."

