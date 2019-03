Neue Sat.1-Show Hugo Retro Balder

Langsam wird er wirklich knapp, einer der wichtigsten Rohstoffe der TV-Showindustrie: Die mit reichlich essenziellen Nettsäuren angereicherte, von Natur aus deutungsgeschmeidige Retro-Rohmasse. Spätestens seit Luke Mockridge die jüngere Vergangenheit häppchengerecht zurechterinnerte, sind da quasi keine Zeitbestände mehr unangetastet, doch glücklicherweise lassen sich jahres- und jahrzehntgebundene Erinnerungen auch geduldig recyclen.

Hugo Egon Balder fährt sich in seiner neuen Showreihe "Was für ein Jahr!" den Zoom vom aus solchen Shows gewohnten Dekadenblick auf die nächstkleinere Zeiteinheit. In der Auftaktfolge wurde das Jahr 1982 verquizzt, und wenn man Inhalt und Grundstimmung dieses neuen Formats beschreiben sollte, macht man das am besten mit zwei charakteristischen Sätzen: "Welche Farbe hat der Bock bei Heinz Schenk?" und "Bülent, greif bitte in den Sack von Ruth!"

Zwei Promi-Teams treten gegeneinander an, die Geld für das Publikum erspielen (und jedem Studiozuschauer am Ende, Achtung Spoiler, einen Geldsegen von knapp 45 Euro bescheren). Zeitkolorithalber hat man Bülent Ceylan als Boy George verkleidet und Ruth Moschner als Cyndi Lauper, komplettiert werden ihre Rateteams mit Sonya Kraus (mit blondem Dauerwellenfluff und pinkfarbenem Rüschenmini - und extrem quizfirm) und Atze Schröder (der sich praktischerweise nicht besonders herrichten musste, um ins Achtzigergemälde zu passen. "Was für ein Jahr!" erfindet weder mit diesem Gästearrangement noch mit seinen Raterunden und Spielchen irgendetwas neu, alles ist nicht sonderlich überraschend, aber handwerklich solide und trägt eineinhalb Stunden ohne Längen und größere Hänger.

Die Gäste müssen also Lieder aus dem Jahr 1982 nach wenigen Tönen erkennen, mit verbundenen Augen einen prominenten Gast erraten (Patrick Bach, der damals den "Silas" spielte), dazwischen werden Ausschnitte von Dieter Thomas Heck aus der Hitparade gezeigt (bei denen im Hintergrund Frank Zander mit seinen beiden Singhamstern Fritz und Max sitzen), wir sehen die bei Retro-Sendungen gesetzlich vorgeschriebenen Promikinderfotos, es gibt einen leicht redundanten E.T.-Überhang in Fragen und Deko, jemand tritt verkleidet als Trachtenfrau aus der Rama-Werbung auf und Ceylan und Moschner singen ein Neue-Deutsche-Welle-Hitmedley mit eingebauten Textfehlern, die die anderen erraten müssen - wobei die minimale Textänderung von "Allein bin ich hilflos, ein Kranich im Wind" aus "Ein bisschen Frieden" tatsächlich noch ein bisschen mehr existenzielle Tragik rauskitzelt.

Ein gutmütiger Mix also, der nur Spuren von Peniswitz (Schröder) und Schwulenulk (Ceylan) enthielt - weil beide vermutlich sofort implodieren würden, müssten sie einen Showauftritt völlig ohne diese Scherzkrücken absolvieren.