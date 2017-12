Weihnachtsklassiker im TV Mit diesen Filmen kommen Sie durch die Festtage

Kevin - Allein in New York, Heiligabend, Sat.1, 20.15 Uhr, auch bei iTunes



Kevin - Allein zu Haus, Heiligabend, Sat.1, 22.50 Uhr, auch bei iTunes



Kevin (Macaulay Culkin) ist der wohl bekannteste vergessene Junge der Filmgeschichte - und das schon seit 27 Jahren. Nachdem ihn seine Familie an Weihnachten zu Hause vergessen und ohne ihn in den Winterurlaub gereist ist, macht er sich daran, das Haus vor Einbrechern zu verteidigen, die er im zweiten Kevin-Film noch einmal in New York wieder trifft.