"Wer wird Millionär?"-Spezial Prominente erspielen bei Jauch 439.000 Euro

Es bleibt dabei: Bei der Prominenten-Ausgabe von Günther Jauchs RTL-Quiz "Wer wird Millionär?" haben in nunmehr 35 Ausgaben nur drei Kandidaten eine Million Euro für den guten Zweck gewonnen, das bisher letzte Mal schaffte es Barbara Schöneberger. Bei der Ausgabe am Donnerstagabend kamen aber immerhin 439.000 Euro zusammen.

Als Kandidaten waren diesmal das Zauberer-Duo Ehrlich Brothers, die Moderatoren Matthias Opdenhövel und Ruth Moschner sowie Komiker Michael Mittermeier eingeladen. Ihr Gewinn kommt der Stiftung "RTL - Wir helfen Kindern" zugute.

Michael Mittermeier war bereits zum dritten Mail bei Jauch. Diesmal musste er bei der 500.000-Euro-Frage passen: "Was bedeutet das althochdeutsche Verb, das dem "Griesgram" als Wortursprung zugrunde liegt?" A: mit den Zähnen knirschen, B: die Stirn runzeln, C: schlecht schlafen, D: an Verstopfung leiden. "Es ist schwierig und ich nehme die 125.000 Euro", sagte er. Richtig wäre Antwort A gewesen.

Auch Ruth Moschner erspielte 125.000 Euro. Sie stieg bei folgender Frage aus: "Was unterteilt der Fachmann in die Typen episodisch, periodisch und perennierend?" A: Kinderkrankheiten, B: Obst, C: Tageszeitungen, D: Flüsse. Korrekt ist Antwort D.

Noch einmal 125.000 Euro holte Matthias Opdenhövel. Schluss war für ihn bei dieser Frage: "Die erste Pop-Platte, die kommerziell auf CD gepresst wurde, war zugleich das letzte Studioalbum von ...?" A: Frank Sinatra, B: ABBA, C: den Beatles, D: Queen. Antwort B stimmt.

Die Ehrlich-Brothers schafften es bis zur 125.000-Euro-Frage: "Was muss in Frankreich seit dem 1. Oktober gekennzeichnet sein?" A: nachgemachte Handtaschen, B: nachsynchronisierte Serien, C: nachbearbeitete Modelfotos, D: nachgehende Bahnhofsuhren. Richtig wäre Antwort C gewesen. Das Zauberer-Duo stieg aber bei 64.000 Euro aus, es spendete privat noch weitere 10.000 Euro.

Bisher haben bei Jauchs Promi-Spezial diese drei Teilnehmer den Höchstpreis gewonnen: Thomas Gottschalk (2008), Oliver Pocher (2008) und Barbara Schöneberger (2011). Sie wollen testen, ob Sie auch so weit gekommen wären? Dann können Sie hier die Fragen aller bisherigen "Wer wird Millionär?"-Gewinner durchspielen: