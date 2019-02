Amazon Prime "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" wird als Serie neu verfilmt 

Erst gestern hatte Netflix zwei neue deutsche Serien angekündigt, heute zieht Amazon nach. Wie der Konzern bekannt gibt, wird die von Produzent Oliver Berben verantwortete Neuverfilmung von "Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" bei Prime zu sehen sein. Die Dreharbeiten unter Philipp Kadelbach ("Parfum") sollen noch dieses Jahr beginnen.

Der Konkurrenzkampf von Netflix und Amazon ist in vollem Gange, und so kündigte Amazon zusätzlich gleich 19 weitere Serienprojekte an, die in Großbritannien, Italien, Spanien, Indien, Mexiko und Japan realisiert werden sollen. Ein Großteil davon soll auch einem internationalen Publikum zur Verfügung stehen.

Aus Mexiko kommt etwa eine Geschichte, die vom Fifa-Korruptionsskandal inspiriert wurde ("El Presidente"), aus Indien ein Musical ("Bandish Bandits") und aus Großbritannien die Thriller-Serie "The Power".

"Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" erschien 1978 und entwickelte sich zum erfolgreichsten Sachbuch der Nachkriegszeit. Darin schildern die Journalisten Horst Rieck und Kai Hermann die Lebensgeschichte der damals 15-jährigen heroinabhängigen Christiane Felscherinow.

1981 wurde das Buch unter dem Titel "Christiane F. - Wir Kinder vom Bahnhof Zoo" von Uli Edel ("Der Baader Meinhof Komplex") teilweise mit Laiendarstellern verfilmt. David Bowie hatte einen Gastauftritt.