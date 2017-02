Wolfgang Schäuble bei "Maischberger" "Zur Not eben ohne die USA"

Er ist der dienstälteste und erfahrenste Amtsinhaber im bundespolitischen Geschäft, gehärtet in den Wechselbädern von Höhen und Tiefen bis hin zu einer gewissen Widerstandsfähigkeit gegen die "Droge Politik", von deren Suchtwirkung er einst sprach. Sein Wort hat Gewicht nicht nur im eigenen Land. Keine schlechte Idee also von Sandra Maischberger. in bewegten Zeiten wie diesen Wolfgang Schäuble, den Finanzminister und mächtigsten Mann im Merkel-Kabinett, zum Solo-Auftritt zu bitten.

Da sitzt er nun also, wohltuend abgeklärt mit der Weisheit seiner fast fünfundsiebzig Jahre und dem präsumtiven Blick und Habitus des Elder Statesman. Aber angesichts der Lage der Welt eben doch nicht abgeklärt genug, um es allein bei Beschwichtigungen zu belassen. "Ich habe es nicht so mit Untergangsszenarien", wird er sagen, als es um die 2017 anstehenden europäischen Schicksalsfragen - Brexit, Le Pen, Wilders, Fortbestand von EU und Währungsunion - geht, nachdem er bereits hat wissen lassen: "Über den Weltuntergang entscheiden wir nicht." Irgendwie werde es auch dann weitergehen, sollte in der EU nichts mehr so sein, wie es war.

Aber da ist eben auch das Thema Donald Trump, das ihm "große Sorgen" bereitet. "Man muss ja besorgt sein", wiederholt er, und noch einmal: "Sorgen macht es, keine Frage", was da in den USA geschehe. Jetzt gelte es vor allem, den eigenen Standpunkt klar zu vertreten. Man müsse versuchen, zu vernünftigen Regelungen zu gelangen, auf die Einhaltung der WTO-Regeln pochen. Doch zur Not, wenn das nicht gelinge, müsse man eben "ohne die USA leben."

Exkurs in den Boulevard

Chinas mögliche neue Rolle könne Anlass zur Hoffnung sein. Und in jedem Fall sei dies "ein Weckruf für Europa." Und zu der Tatsache, dass bei Trump, der doch vorgeblich den Banken-Sumpf trockenlegen wollte, nun die Leute von Goldman Sachs das Sagen haben und die Regulierungen rückgängig machen wollen, fällt ihm nur eines ein: "Ganz falsch."

Maischberger wäre allerdings nicht Maischberger, wenn ihr daran gelegen wäre, ihre zu nachtschlafender Zeit ausgestrahlte Sendung ausschließlich dazu zu nutzen, ihrem Gast politische Statements dieser härteren Güteklasse zu entlocken. Über doch ziemlich weite Strecken geht immer wieder ein bisschen die Boulevard-Reporterin mit Faible fürs allzu Menschliche mit ihr durch, sodass das Gespräch oft eher launig durchs Unpolitische mäandert. Auf diese Weise erfährt man manches über Schäubles Ehe, seine Liebe zum Fußball, darüber, was er von Lahms Rückzug und Hoeneß' Rückkehr beim FC Bayern hält und über seine Jugend als Lokalreporter beim "Schwarzwälder Boten". Und, ja, schon einige Male hat er daran gedacht, mit der Politik aufzuhören. Doch die Frage, wann das tatsächlich der Fall sein wird, lässt er milde lächelnd offen.

Hinreichend klar wird hingegen, dass er - allem Gerede über eine angebliche Sozialdemokratisierung der CDU zum Trotz und gewisse "unterschiedliche Akzente" in der Flüchtlingspolitik hin oder her - die Kanzlerin weiterhin für die Richtige hält. "Frau Merkel hat es insgesamt gut hingekriegt." Für den Parteiaustritt Erika Steinbachs mit ihrem unerklärlichen Willen zur Schädigung, wie er es nennt, gibt es ein Wort des Bedauerns. Und als die Rede kurz auf die AfD kommt, ist ihm anzumerken, dass er schon den Namen dieser Partei nicht besonders gern in den Mund nimmt.

Auf fast philosophische Weise nachdenklich

Irgendwann wird der burschikose Börsenexperte Frank Lehmann zugeschaltet, womit die Nullzins-Politik und die unbewältigte Griechenland-Krise aufs Tapet kommen. Jetzt ist Schäuble ganz der versierte, hochkompetente Kassenwart, aber vor allem auch der Europäer, dem man nicht allein mit der Schulden-Ökonomie kommen darf. Nicht die Schulden seien Griechenlands Problem, sondern die fehlende Wettbewerbsfähigkeit. Die aktuelle Geldpolitik bezeichnet er dezent als "außergewöhnlich", aber die Deutschen profitierten auch davon. Und was den Sechs-Milliarden-Etatüberschuss anbelange, so liege es an bestimmten Bundesländern und bürokratischen Schwerfälligkeiten, dass das Geld nicht für die Infrastruktur abgerufen werde.

Besonders interessant wird es, als er auf kurze Fragen mit Ja oder Nein antworten soll. Gehört der Islam zu Deutschland? "Er ist ein Teil davon." Ist Deutschland ein Einwanderungsland? "Eher ja." Ist die Türkei auf dem Weg in die Diktatur? "Eher nein, das ist nur vorübergehend."

Und es gibt Momente, in denen er auf fast philosophische Weise nachdenklich wird. Alles sei doch so ungewiss geworden, konstatiert Maischberger. Aber ist das wirklich so? Wir hätten doch in den vergangenen fünfzig Jahren mit lauter Scheingewissheiten gelebt, sinniert Schäuble und erinnert an die höchst gefährlichen Zeiten der Kuba-Krise und des Mauerbaus. Statistisch stürben heute mehr Menschen durch Suizid als durch Kriege. Und die Welt von heute biete ja auch viele neue Möglichkeiten, von denen frühere Generationen nur hätten träumen können. Womöglich fehle es inzwischen oft an Zuversicht, "weil wir zu viele gute Tage hatten."