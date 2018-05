Schauspieler und Synchronsprecher "Käpt'n Blaubär"-Stimme Wolfgang Völz ist tot

Der Schauspieler und Synchronsprecher Wolfgang Völz ist tot. Völz starb am 2. Mai im Alter von 87 Jahren in Berlin. Zuerst hatte die "Berliner Morgenpost" darüber berichtet.

Bundesweit bekannt wurde Völz in Fernsehserien wie "Stahlnetz" oder "Raumpatrouille Orion". Einer seiner größten Erfolge war die Rolle des Dieners Johann in der ARD-Serie "Graf Yoster gibt sich die Ehre".

Als Synchronsprecher war Völz zuletzt vor allem als die Kinderfigur "Käpt'n Blaubär" erfolgreich. Zuvor war er unter anderem die deutsche Stimme von Stars wie Walter Matthau, Peter Ustinov, Mel Brooks oder Peter Falk. In einem Interview mit SPIEGEL ONLINE zu seinem 85. Geburtstag bezeichnete er sich selbst als "Mundwerker".

Der am 16. August 1930 in Danzig geborene Völz begann seine Laufbahn am Landestheater Hannover. Nach Stationen beim Berliner Kabarett-Ensemble "Stachelschweine" und dem "Kommödchen" Düsseldorf fing Völz an, auch für Film und Fernsehen zu arbeiten. Sein Durchbruch kam mit dem Jahr 1966, in dem sowohl die komödiantische Serie "Graf Yoster gibt sich die Ehre" als auch der Science-Fiction-Klassiker "Die phantastischen Abenteuer des Raumschiffes Orion" starteten.

Dem Fernsehen blieb Völz über die Jahrzehnte treu und übernahm Rollen in Serien wie "Ein Heim für Tiere", "Die Fallers" oder "Zum Stanglwirt". Im Kino war Völz zuletzt in Komödien wie "Mord ist mein Geschäft, Liebling" oder "Neues vom Wixxer" zu sehen.