Erste TV-Comedy von Woody Allen Der Serienneurotiker

Zumindest mit einer Sache hat der Friseur recht: Die Bücher seines Stammkunden Sidney J. Munsinger (Woody Allen) bringen es tatsächlich nicht. Wer sie gelesen hat, mag sie nicht. Und wer behauptet, sie zu mögen, verwechselt den Autor mit J.D. Salinger. Die Vorhersage des Friseurs, dass sich Sidney mit seinem neuesten Projekt, einer Fernsehserie, leichter tun werde, trifft hingegen nicht zu - weder auf Sidney J. Munsinger noch auf Woody Allen. Beide hadern auf ihre Weise mit dem Format, beides ist ab Freitag auf der Streaming-Plattform Amazon Prime zu sehen.

"Crisis in Six Scenes", Allens erste allein verantwortete Fernsehserie, ist im New York der Sechziger angesiedelt, also in einer Zeit und an einem Ort, in der und an dem Allen selbst Fuß in der Unterhaltungsbranche fasste. Besonders lebendig scheint Allens Erinnerung daran aber nicht zu sein, denn der gesellschaftliche Aufbruch dieser Jahre ist wenig mehr als der vage Komödienstoff, zu dem ihn schon so viele Filme und Serien zuvor gemacht haben.

Sidney und seine Ehefrau Kay (Elaine May) leben seit einem Vierteljahrhundert ein geruhsames Leben in einem weitläufigen Haus mit allerlei überflüssigen Haushaltsgeräten am Rande der Stadt. Das Geld dafür kann eigentlich nur aus Kays Arbeit als Paartherapeutin denn aus Sidneys Buchverkäufen stammen, doch das ist nicht weiter Thema zwischen ihnen. Vielmehr freut sich Sidney daran, dass sie in ihrem großen Haus noch Platz für Alan (John Magaro), den jungen Sohn von Freunden haben, die ihm zwar das Wirtschaftsstudium an der NUY bezahlen, ihn aber nicht in Campus-Nähe des wilden Greenwich Village wohnen haben wollen.

Mit Kommunisten, Terroristen und Drogen kommt Alan aber auch so in Kontakt. Eines Nachts steht nämlich Lennie (Miley Cyrus) in der Küche der Munsingers. Kay kennt die junge Frau, weil sie selbst einst bei deren Familie als Pflegekind Unterschlupf fand. Sidney kennt sie dagegen aus den Abendnachrichten. Als Mitglied der linken Constitutional Liberation Army ist sie soeben aus dem Gefängnis ausgebrochen, dabei wurde ein Wärter angeschossen, das FBI sucht sie nun landesweit.

Ein Buchklub wird agitiert

Der Idee nach bringt Lennie unbändigen Hunger und radikales Gedankengut mit ins Haus (wovon den bequemlichen Sidney vor allem Ersteres stört). Doch bis ihre Ankunft Folgen zeitigt und sowohl den braven Alan als auch Kays Buchklub-Damen zu unerhörten Taten motiviert, sind bereits drei der insgesamt sechs Folgen à 25 Minuten verstrichen.

Nun ist klar, dass eine Comedyserie von Woody Allen nicht mit den neuesten, Genre-sprengenden Shows - von denen auch sein neuer Heimatsender einige zu bieten hat - mithalten kann oder überhaupt an sie anzuknüpfen versucht. Seine Filme haben sich ja auch schon längst aus aktuellen filmästhetischen Diskursen ausgeklinkt und beschreiben nur mehr ihre eigenen elliptischen Bahnen. Aber wie vollständig Allen mögliche Impulse, die von dem Wechsel ins Serienformat ausgehen könnten, ignoriert, ist dann doch erstaunlich. Die Einteilung in einzelne Episoden ist willkürlich, stattdessen dünnt Allen einen leidlich unterhaltsamen Filmplot auf rund zweieinhalb Stunden aus und blendet zwischendurch fünfmal Credits ein.

Immerhin widersetzt sich Miley Cyrus dem bei Allen so weitverbreiteten Rollenmuster, die ingénue zu geben und für zwei, drei Projekte lang als Muse herzuhalten (nach Emma Stone hat Allen gerade Kristen Stewart für sich entdeckt - sein neuer Film "Café Society" mit ihr in der Hauptrolle startet am 10. November). In "Crisis in Six Scenes" vollbringt Cyrus das seltsame Kunststück, die Serie mit ihrer anarchischen Energie sowohl zusammenzuhalten als auch zu sprengen. Wenn sie zu sehen ist, nimmt jede Szene an Fahrt auf. Gleichzeitig scheint sie, wie auch in ihrer Musik, nur halb bei der Sache zu sein und parallel noch einen ganz anderen Trip zu fahren, was der Serie auch nicht gerade bei der Fokussierung hilft.

Als einen "katastrophalen Fehler" hat Allen seine erste Serienarbeit vorab bezeichnet. "Ich habe keine Ahnung, wie ich hier reingekommen bin. Ich habe keine Ideen und weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, Roy Price [der Vizepräsident von Amazon Studios] wird es bereuen." Ob Price wirklich enttäuscht sein muss, ist aber fraglich. Mediale Aufmerksamkeit hat die Zusammenarbeit mit Allen genug gebracht. Außerdem hat Allen Amazon auch gleich die Pein erspart, über eine mögliche Fortsetzung entscheiden zu müssen. Es werde nur diese eine Staffel geben, gab Allen schon vor der Premiere bekannt. Eine gute Entscheidung.