Wotan Wilke Möhring "Der Kampf gegen das Altwerden ist wunderschön"

Zur Person Wotan Wilke Möhring, Jahrgang 1967, war Punk, Zeitsoldat, Elektriker und Musiker. Sein Filmdebüt hatte er nach zwei Schauspielworkshops 1997 in "Die Bubi Scholz Story". Seit 2013 ermittelt er im NDR-"Tatort" als Kriminalhauptkommissar Thorsten Falke. Für seine Darstellung des Old Shatterhand im RTL-Dreiteiler "Winnetou" erhielt Möhring in diesem Jahr die Goldene Kamera.

SPIEGEL ONLINE: Sie verkörpern einen eigenartigen Typ Mann, Herr Möhring. Sanfter Draufgänger, ruppiger Softie - was sind Sie?

Möhring: Sicher ist: Man ist der Mann, der man ist. Was offenbar mit mir verbunden wird, sind eine bestimmte Bodenständigkeit und auch Volksnähe. Das kommt mir sehr entgegen. Ich glaube, ich würde mit mir ein Bier trinken gehen.

SPIEGEL ONLINE: Stattdessen spielen Sie einen "Tatort"-Kommissar, der Milch trinkt.

Möhring: Warum nicht? Mache ich privat auch. Bevor der jetzt einen Klumpfuß hat oder einen Tumor oder ein Doppelleben, soll er doch lieber Milch trinken.

SPIEGEL ONLINE: Neuerdings machen Sie Werbung für vegetarische Wurst. Auch nichts, was man landläufig mit einem harten Kerl in Verbindung bringen würde.

Möhring: Das bin ich auch nicht. Ich kann kochen, flicken, einen Hosenknopf annähen. Und, als ehemaliger Waldorfschüler, Blockflöte spielen. Männlich, unmännlich - mir doch egal. Ich bin mir nicht zu schade, alles zuzulassen, was als unmännlich gelten könnte. Also empfindlich, zerbrechlich, gerührt oder nah am Wasser gebaut zu sein.

SPIEGEL ONLINE: Wann haben Sie das letzte Mal geweint?

Möhring: Das kann immer mal wieder passieren - zum Beispiel bei einem Film, der mich emotional mitnimmt. Es rührt mich an, wenn meine Kinder etwas Großartiges machen. Auch bei dem Gedanken an meinen Vater, der vor 13 Jahren gestorben ist, habe ich manchmal einen Kloß im Hals.

SPIEGEL ONLINE: Rufen Sie die Erinnerung an ihn ab, wenn Sie vor der Kamera weinen müssen?

Möhring: Nein, das ist ein Heiliger Gral. Der Tod meines Vaters ist so persönlich, dass ich ihn nicht benutzen und auf eine triviale Ebene heben will, wo er nicht hingehört. Um glaubwürdig zu Tränen zu kommen, versuche ich tatsächlich, in der Situation zu bleiben, die ich spiele, und mir vorzustellen, wie man sich dabei fühlt. Allerdings ist Weinen nicht die höchste Ebene der Schauspielkunst. Die größere Herausforderung besteht darin zu spielen, dass man gegen das Weinen ankämpft. Im besten Fall verschüttest du nicht deine eigenen Tränen, sondern die der Zuschauer.

SPIEGEL ONLINE: Von Ihrer Physiognomie her könnten Sie auch gut den präpotenten Macho geben. Kommt aber selten vor.

Möhring: Warum auch? Der Reiz besteht darin, Zerbrochenheit darzustellen. Die Seele bloßzulegen. Der Körper eines Schauspielers ist sein Hilfsmittel. Es ist meine Nase, es ist mein Leib, mit denen die Figur auskommen muss. Manchmal steht die Körperlichkeit einem aber im Weg. Deswegen wird man für bestimmte Typen besetzt, für andere nicht. Ich glaube nicht, dass ein Schauspieler alles spielen kann. Manches nimmt man mir einfach nicht ab.

SPIEGEL ONLINE: Zum Beispiel?

Möhring: Trotz guten Abis und Hochschulabschluss werden intellektuelle Figuren eher selten an mich herangetragen.

SPIEGEL ONLINE: Nagt das an Ihnen?

Möhring: Nö.

SPIEGEL ONLINE: Haben Sie das Gefühl, manchmal nur wegen Ihres Körpers besetzt zu werden?

Möhring: Versuche gibt es, aber da mache ich nicht mit. Wenn die Figur nichts zu sagen hat, sondern nur ein, zwei Liebesszenen absolvieren soll, dann sage ich das ab. Ist mir erst vor kurzem passiert. Da wäre ich die Hälfte der Szenen nackt gewesen. Ich bin doch kein Aktmodell. Sexszenen haben ihre Berechtigung, sofern sie für etwas stehen. Wenn es aber heißt: Wir müssen in Minute 28 noch ein bisschen Fleisch zeigen - dann ist das Quatsch.

SPIEGEL ONLINE: Vor Ihrem ersten Einsatz als Kommissar schrieb eine Zeitung: Jetzt wird der "Tatort" sexy.

Möhring: Es gibt schlimmere Überschriften, und als Ouvertüre fand ich das amüsant. Ich finde an Kommissar Falke ja spannender, dass er aus dem Arbeiterviertel Hamburg-Billstedt stammt. Oder dass er es mit politischen Fällen zu tun hat, mit der Flüchtlingsthematik oder verseuchtem Grundwasser.

SPIEGEL ONLINE: Bräuchten wir mehr "Tatort"-Kommissarinnen?

Möhring: Fände ich gut. Sofern die Zielgruppe das mitmacht. Wichtig ist nur, dass man nicht in Klischees verfällt. Dass die sich ständig anzicken oder über Mode unterhalten müssen. Es wäre auch schön, wenn mehr Frauen Regie führen würden. Letzten Herbst habe ich erstmals einen "Tatort" mit einer Regisseurin gedreht.

SPIEGEL ONLINE: Was machen Regisseurinnen anders?

Möhring: Sie haben eine andere Art zu führen. Es ist nicht so dieses Kumpelding: "Ey, Alter, stell dich nicht so an", und dabei auf die Schulter hauen. Es muss nicht immer Kampf sein am Set. Ich glaube, Regisseurinnen besetzen für ihre Filme eher Frauen, die einem Mann nicht einfallen würden. Solche, die sperriger, fülliger, schwieriger, nicht so kommerziell sind. Und sie kommen meist im Tross. Eine Regisseurin hat gern eine Regieassistentin an ihrer Seite oder eine Kamerafrau. Ich finde das prima. Ich mag Frauen.

SPIEGEL ONLINE: Merkt man einem Film an, ob eine Frau Regie geführt hat?

Möhring: Ich bilde mir ein: ja. Ich habe zum Beispiel diesen Boxfilm gedreht, "Heimspiel". Regie geführt hat eine Frau, Bogdana Vera Lorenz. Da standen die Schlägerei, das Blut, das Tempo nicht im Vordergrund. Ich würde sagen, Frauen zeigen Gewalt anders, beiläufiger. Und nur da, wo sie für die Entwicklung des Charakters notwendig ist. So muss das sein.

SPIEGEL ONLINE: Sind Sie Feminist?

Möhring: Das wäre mir, ich will nicht sagen: zu nerdig. Aber es wäre mir zu eng. Ich bin Humanist. Ich bin für die Rechte von allen. Und damit auch für Frauenrechte. Ich war gerade in Abu Dhabi. Es ist grotesk, was Frauen dort alles nicht dürfen. Sie dürfen keinen Beruf ausüben. Sie dürfen nicht außer Landes reisen ohne Erlaubnis des Mannes. Bei einer Scheidung gehen die Kinder automatisch an den Mann. Das ist Mittelalter. Männer, die Frauen so unterdrücken, müssen in Wahrheit eine Heidenangst vor ihnen haben.

SPIEGEL ONLINE: Können Sie mit der Gender-Diskussion etwas anfangen?

Möhring: Eigentlich nicht. Einfach, weil ich vieles für selbstverständlich halte. Von den Anlagen her sind wir Menschen alle erst mal Zwitter, und irgendwann entscheidet sich der Fötus für ein Geschlecht. Ich bin nicht so aufgewachsen, dass ich nach männlichen oder weiblichen Attributen trenne. Es käme mir nie in den Sinn, mich oder andere zu beschränken. Wenn mein Sohn zu Karneval als Prinzessin gehen will, darf er das. Und wenn er möchte, flechte ich ihm auch einen Zopf. Seit meiner New Yorker Zeit, Anfang der Neunzigerjahre, habe ich viele schwule Freunde. Später in Berlin habe ich einen illegalen Club betrieben, da hat eine leberkranke Transe die Garderobe gemacht. Aber muss man jetzt monatelang eine Debatte über Toiletten führen? Jeder geht dahin, wo er will, fertig aus. Ich verstehe das Problem nicht.

SPIEGEL ONLINE: Ein Plädoyer für Unisex-Klos?

Möhring: Klar. Solange man vorher anklopft. Übrigens, ich setze mich auf der Toilette auch gern hin. Ist das jetzt weiblich? Nee, ich find's einfach bequem.

SPIEGEL ONLINE: Als Jugendlicher waren Sie ein Punk. Wogegen haben Sie rebelliert?

Möhring: Gegen engen Geist. Gegen Sätze wie: "Das tut man nicht." - "Das haben wir schon immer so gemacht." - "Wie siehst du nur aus?" - "Was sollen die Nachbarn denken?" Dagegen, dass man Konventionen erfüllen musste. Ich wurde aus der Kneipe rausgeschmissen, weil ich so aussah, wie ich aussah: grüne Haare, abgeranzt. Ich hatte eine alte Jacke, die Ärmel abgeschnitten, bemalt mit Parolen wie "Störaktion" oder "Pogo lebt". Wir waren nicht so: no future. Ich habe stundenlang mit Glatzen diskutiert. Oder mit Poppern. Es ging darum, hinter die Kulissen zu schauen. Wer ist wer? Wer ist wer wirklich?

SPIEGEL ONLINE: Jemals überlegt, Politiker zu werden?

Möhring: Ich finde das einen grotesken Berufswunsch, weil er für mich darin mündet, die eigene Meinung, das eigene Gewissen einer Partei unterzuordnen.

SPIEGEL ONLINE: Warum äußern Sie sich nicht öfter politisch, zum Beispiel in Talkshows?

Möhring: Ist ja gut, mal die Fresse zu halten. Wenn jeder zu jedem Mist gefragt wird, kommt ein Schneeballsystem des Mistredens raus.

SPIEGEL ONLINE: Wann war Ihre letzte Demo?

Möhring: Letztes Jahr in Berlin, gegen das Handelsabkommen TTIP, das Donald Trump inzwischen eh geschreddert hat. Seit ich etwas bekannter bin, demonstriere ich kaum noch. Wenn ich heute auf die Straße gehe, ist das kein privater Moment mehr, weil ich unter einem Brennglas stehe. Früher war ich zum Spaß auf Demos, Pershing II, SS-20. Alle Macht geht vom Volk aus, daran glaube ich nach wie vor.

SPIEGEL ONLINE: Wie sind Sie vom Punk weggekommen?

Möhring: Ich habe das von 15 bis zum Bund gemacht. Und dann: Iro ab, Ohrringe raus. Da war mir die Nummer eh schon suspekt geworden. Ich kann das an einer Begebenheit festmachen. Ich habe bei einem Konzert erlebt, wie ein paar braungebrannte Punks sich von anderen belehren lassen mussten, dass so viel Farbe im Gesicht nicht geht, weil Punks nicht in Urlaub fahren. Hä? Plötzlich gab es da so Regeln. Ich fand es entlarvend, dass auch Randgruppen ihren Gruppenzwang haben, diesen Druck zur Uniformierung.

SPIEGEL ONLINE: Wären Sie dem jungen Punk Wotan peinlich?

Möhring: Er wäre erstaunt, was aus ihm geworden ist, würde aber sagen: Haste okay gemacht.

SPIEGEL ONLINE: Aber Sie sind doch ein Spießer - aus seiner Sicht.

Möhring: Das glaube ich nicht. Ich habe auch meine Eltern nicht für Spießer gehalten. Die eigene Freiheit auszuleben beinhaltet für mich den Respekt vor der Freiheit der anderen.

SPIEGEL ONLINE: Wer waren Ihre Helden?

Möhring: Ich hatte keine.

SPIEGEL ONLINE: Helden im Fernsehen?

Möhring: Auch nicht. Als Kind habe ich "Hitparade" geschaut, aber nicht, weil ich sein wollte wie Dieter Thomas Heck, sondern weil ich mir akribisch alle eingeblendeten Autogrammadressen notiert habe. Spider Murphy Gang, Postfach Soundso, 5024 Pulheim 1. Ich habe nie irgendwo hingeschrieben, aber immer fleißig mein Büchlein gefüllt. Später, mit 16, 17, hatten mein Bruder und ich so ein Ding: Wenn die Eltern weg waren, haben wir Mirácoli gekocht und Ballerfilme geschaut. Die Verabredung war: Wenn in den ersten zehn Minuten nicht drei, vier Leute umgelegt werden, wird der nächste Film eingelegt.

SPIEGEL ONLINE: Hatten Sie damals eine Vorstellung davon, wie Sie als Erwachsener einmal sein würden?

Möhring: Ich habe damals so weit vorausgedacht wie jetzt: nämlich gar nicht. Heute morgen habe ich so überlegt: Wenn ich die Kinder nicht hätte, würde ich heute nicht einkaufen. Das Brot ist aus, die Milch ist aus. Egal, trink ich halt Wasser und esse Zwieback. Geht aber nicht.

SPIEGEL ONLINE: Die Kinder haben Sie zum Erwachsenen gemacht?

Möhring: Als ich als 42-Jähriger meine neugeborene Tochter auf dem Arm hatte, wusste ich: Jetzt bist du ein Mann. Du kannst jetzt nicht mehr dauernd die Wohnung wechseln. Du musst dir jetzt Möbel kaufen. Du brauchst einen Lebensrhythmus.

SPIEGEL ONLINE: Sie sind gerade 50 geworden. Macht das etwas mit Ihnen?

Möhring: Ich ahne, dass die Hälfte vorbei sein könnte.

SPIEGEL ONLINE: Machen Sie sich Gedanken darüber, wie lange Ihre Körperlichkeit noch trägt?

Möhring: Nein. Ansonsten ist es halt eine verblühende Körperlichkeit. Der Kampf gegen das Altwerden ist wunderschön. Clint Eastwood, der in "Gran Torino" als alter, verdorrter Mann mit der Flinte in seinem Vorgarten steht und sein Revier verteidigt - was für ein tolles Bild.

SPIEGEL ONLINE: Cindy Crawford hat einmal gesagt: Wenn ich morgens aufstehe, sehe ich auch nicht aus wie Cindy Crawford. Wie ist das bei Ihnen?

Möhring: Ich falle als Wotan Wilke Möhring aus dem Bett.

SPIEGEL ONLINE: Herr Möhring, wir danken Ihnen für dieses Gespräch.