"You Are Wanted" und "Charité" Deutsche Serien werden verlängert

Auf Matthias Schweighöfer und Sönke Wortmann kommt in Zukunft wohl mehr Arbeit zu. Das sollte sie jedoch nicht stören, ihre Serien "You Are Wanted" und "Charité" werden jeweils um eine Staffel verlängert.

Schweighöfer wird dabei das höhere Pensum bekommen. Bei "You Are Wanted", der ersten deutschen Serie von Amazon, spielt er nicht nur die Hauptrolle, er fungiert auch als Regisseur und Produzent. Der Streamingdienst teilte mit, er habe bereits kurz nach dem Start der Serie eine weitere Staffel in Auftrag gegeben. Über den Umfang gab es keine Angaben, als Grund wurde jedoch der hohe Zuspruch am Startwochenende genannt.

Als Beleg für die positive Resonanz führte Amazon begrenzt aussagekräftige Daten auf: "You Are Wanted" habe in 70 Ländern zu den fünf meistgesehenen Serien von Amazon gehört, darunter Kanada, Mexiko, Brasilien, Frankreich, Italien und Spanien. In Deutschland habe die Produktion den stärksten Start einer Serie in der Amazon-Geschichte hingelegt, hieß es weiter.

Ob Schweighöfer damit seinen eigenen Ansprüchen genügt hat? "Ich möchte mit 'You Are Wanted' bei den Streamern in einer Linie mit 'House of Cards' oder 'Transparent' stehen", hatte er vor dem Start im Interview mit dem "Tagesspiegel" gesagt. Zumindest in den US-amerikanischen Medien wurde die Serie jedoch weitestgehend ignoriert. Angaben zu den Abrufen in Nordamerika gab es von Amazon nicht.

Auch die ARD schickt die historische Krankenhausserie "Charité" in die Verlängerung. "An den Drehbüchern zur zweiten Staffel 'Charité' wird bereits gearbeitet", sagte Programmdirektor Volker Herres. "Die Fortsetzung wird in der Zeit des Nationalsozialismus spielen, es wird also auch um Aufarbeitung der Medizinverbrechen der Nazis gehen." Damals arbeitete der Chirurg Ferdinand Sauerbruch an dem renommierten Berliner Krankenhaus.

Die Serie, bei der Sönke Wortmann ("Das Wunder für Bern") Regie führt, ist ebenfalls mit großem Erfolg gestartet. Die ersten beiden Folgen sahen durchschnittlich 8,32 Millionen Zuschauer (25,9 Prozent Marktanteil). Die weiteren vier Folgen der ersten Staffel sind bis zum 18. April jeweils dienstags um 20.15 Uhr im Ersten zu sehen.