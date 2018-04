Quotenwunder ZDFneo schlägt ZDF

Eigentlich ist ZDFneo so etwas wie das Stiefkind des großen Senders aus Mainz. Eine öffentlich-rechtliche Alternative für Fernsehzuschauer unter Fünfzig, die "mehr vom Fernsehen erwarten, als sie gerade bekommen" (O-Ton ZDF). Dort laufen polternde Politserien und Satire-Sendungen, deren Ruf bis nach Ankara schallt.

Am Dienstagabend nun schrieb ZDFneo Geschichte. Normalerweise liegt sein Marktanteil zwischen 1,6 und vier Prozent. Am Dienstag um 20.15 Uhr schoss er auf sagenhafte 7,8 Prozent. Und nicht nur das: Der Sender überholte damit auch noch das Mutterschiff: Das ZDF dümpelte um die Uhrzeit bei 5,5 Prozent.

Jedoch war für die hohe ZDFneo Quote kein brandneues Eigenformat verantwortlich, sondern die Wiederholung einer Folge aus der Krimi-Reihe "Nord Nord Mord" von 2011. Darin ermittelt Robert Atzorn als Kommissar Clüver dezidiert jenseits innovativer Neuerungen.

Krimi geht eben immer im deutschen Fernsehen, zumal wenn im ZDF zeitgleich an Vorsätze erinnert wird, die man sich an Silvester mal wieder gesetzt, spätestens beim Osterbrunch aber wieder einmal ad acta gelegt hatte: Den Beitrag "Fit in den Frühling - Der große Bewegungscheck" wollten sich nur 5,5 Prozent der Zuschauer antun.