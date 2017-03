Prozess in Bielefeld Sparkassen-Kassierer unterschlägt 1,7 Millionen Euro

Weil er 1,7 Millionen Euro unterschlagen haben soll, muss sich der Hauptkassierer einer Sparkasse in Nordrhein-Westfalen vor Gericht verantworten. Der frühere Mitarbeiter einer Filiale in Rietberg bei Gütersloh hat zum Prozessauftakt am Dienstag zugegeben, etliche Male Geld entwendet zu haben.

Beim Befüllen der Geldautomaten soll er laut Staatsanwaltschaft 72 Mal zugegriffen haben. Mithilfe falscher Buchungen kamen so insgesamt 1,7 Millionen Euro zusammen. Rund 265.000 Euro soll er wieder zurückgelegt haben. Laut Anklage soll er zur Vertuschung mehrfach auch Kürzel von Kollegen auf Belegen gefälscht haben.

Der 46-Jährige gab vor dem Landgericht Bielefeld zu, über drei Jahre hinweg immer wieder zugelangt zu haben. Er habe sich bedient, um erpresserische Forderungen eines dubiosen Geschäftspartners zu erfüllen, mit dem er auf dem Balkan einen Kosmetikvertrieb aufbauen wollte, erklärte er. Er habe kein Geld für sich selbst behalten.

Kopfschüttelnd hörte der Richter dem Angeklagten zu, wie augenscheinlich mühelos der Schwindel gelungen sei. Bei Prüfungen seien zum Beispiel nur gefälschte und veraltete Buchungen, nicht aber die tatsächlichen Kassenbestände gecheckt worden, berichtete der Angeklagte. Zwischenzeitlich füllte er die Tresorbestände auch mit im Farbdrucker hergestellten falschen Banknoten auf, damit die Lücken nicht so offensichtlich waren.