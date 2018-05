Hilfe von der WG-Therapeutin Was tun, wenn die Mitbewohnerin psychisch erkrankt ist?

Jakob* schreibt:

Meine Mitbewohnerin lässt ihre dreckige Unterwäsche im Bad liegen. Sie hat eine Art von Bulimie und macht danach das Klo nicht sauber. Überall in der Wohnung liegen Haarbüschel von ihr herum, besonders in der Küche ist das eklig.

Sie hat auch schon mal vergessen, den Backofen auszumachen. Das Tiefkühlgemüse ist angebrannt und der Rauchmelder ging los. Sie wäscht nichts ab, und seitdem sie eingezogen ist, hat sie noch nie den Müll rausgebracht oder geputzt.

Es ist jetzt auch schon öfter vorgekommen, dass sie mitten in der Nacht anfängt, herumzuschreien. Manchmal ruft sie etwas, das ich nicht verstehen kann, manchmal schreit sie "Alicia" oder "Maria, hör' auf", "Scheiße", "Wichser", "lass mich".

Einmal war sie mehrere Tage lang verschwunden. Seitdem redet sie nicht mehr mit mir. Ein anderes Mal, als ich gerade die Wohnungstür aufschließen wollte, hat sie um Hilfe gerufen. Ich habe dann versucht, mit ihr zu reden. Aber das ist nicht möglich.

Es ist auch schon ein paarmal vorgekommen, dass sie die Wohnungstür einfach aufgelassen hat, wenn sie zur Arbeit gegangen ist - deswegen habe ich schon den Vermieter um Hilfe gebeten, aber der hat sich bereits seit zwei Monaten nicht mehr bei mir gemeldet.

Was soll ich tun?

*Name geändert

Zur Person Amac Garbe Sabine Stiehler lindert den WG-Kummer der SPIEGEL-ONLINE-Leser. Stiehler ist promovierte Erziehungswissenschaftlerin und leitet die Psychosoziale Beratungsstelle im Studentenwerk Dresden.

Sabine Stiehler antwortet:

Hallo Jakob,

Ihre Mitbewohnerin hat mit großer Wahrscheinlichkeit eine psychische Erkrankung. Ihr Verhalten ist unberechenbar, Sie können nicht abschätzen, was sie am nächsten Tag macht oder was passieren wird.

Sie müssen deswegen auf jeden Fall den Vermieter einschalten - und zwar mit Nachdruck. Bleiben Sie hartnäckig, fordern Sie ihn auf, zu handeln. Wenn ihre Mitbewohnerin den Backofen an und die Tür auflässt, dann ist ihr Verhalten gemeingefährlich. Das müssen Sie dem Vermieter klarmachen. Reagiert er nicht auf E-Mails oder ist telefonisch nicht zu erreichen, schicken Sie ihm einen Brief mit der Post oder gehen Sie persönlich bei ihm vorbei.

Ich rate Ihnen auch, den sozialpsychiatrischen Dienst einzuschalten. Fragen Sie die Psychologen und Sozialarbeiter, die dort arbeiten, wie Sie sich am besten verhalten können. Bitten Sie auch darum, dass jemand vorbeikommt, um mit Ihrer Mitbewohnerin zu reden. Aber sagen Sie das Ihrer Mitbewohnerin vorher.

Wenn Sie etwas hinter ihrem Rücken entscheiden, könnte die Situation eskalieren. Aus diesem Grund würde ich ohne ihr Einverständnis auch keinen Kontakt mit Freunden oder ihren Eltern aufnehmen.

Sie kommen in dieser WG auf jeden Fall an ihre Belastungsgrenzen. Sie sind kein Sozialarbeiter und müssen die Probleme ihrer Mitbewohnerin nicht lösen. Wenn Sie das Zusammenleben allerdings nicht länger aushalten, und ihre Mitbewohnerin lässt sich auf keine professionelle Hilfe ein - dann ist es das Beste, sie packen Ihre Sachen und ziehen aus.