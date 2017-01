Urteil Arbeitsagentur muss keine Bordell-Jobs auflisten

Würden Sie in einer Rotlichtbar arbeiten wollen? Wohlgemerkt: Nicht als Prostituierte, sondern am Empfang oder an der Bar?

Wie auch immer: In der Jobbörse der Bundesagentur für Arbeit werden solche Vakanzen nicht angeboten. So eine Auswahl darf die Agentur treffen, entschied das Landessozialgericht Rheinland-Pfalz nun (Az.: L 1 AL 67/15).

Geklagt hatte der Betreiber eines Erotiketablissements in Speyer, in dem Prostituierte ihre Dienste anbieten. Er wollte über die Jobbörse "Empfangsdamen" und "Bardamen" finden, die die Kunden begrüßen, aufräumen, Verbrauchsmaterial auffüllen und an der Bar arbeiten - aber keine sexuellen Handlungen vornehmen.

Nach den Geschäftsbedingungen des Internetportals dürfen Stellenangebote des erotischen und "prostitutionsnahen Gewerbes" nicht auf der Seite veröffentlicht werden. Daher löschte die Bundesagentur nicht nur die Stellenangebote, sondern sperrte auch den Zugang des Arbeitgebers zur entsprechenden Internetseite. Dagegen klagte der Bordellbetreiber.

Die Richter bestätigten nun die Vorgehensweise der Bundesagentur. Sie sei berechtigt, "das Einstellen erotiknaher Arbeitsangebote generell durch die Nutzungsbedingungen auszuschließen". Der Ausschluss diene dem Schutz der Jugend und anderer Benutzer des Portals.

Problematische Angebote für Arbeitslose

Zudem würden die Arbeitsagenturen die eingestellten Angebote weitergeben und könnten gegebenenfalls auch Sanktionen verhängen, wenn Arbeitslose sich nicht bewerben. Dies sei "im Bereich der erotiknahen Dienstleistungen regelmäßig nicht angemessen", befanden die Mainzer Richter.

Tatsächlich ist es früher wiederholt vorgekommen, dass Langzeitarbeitslosen Jobs im horizontalen Gewerbe angeboten wurden. 2013 wurde ein Fall publik, in dem eine 19-jährige Arbeitslose in Augsburg als Bardame in einem Bordell vermittelt werden sollte. Damals zog die zuständige Arbeitsagentur das Angebot zurück, sprach von einem Versehen und entschuldigte sich.

Schon 2009 stellte das Bundessozialgericht klar: "Ein aktives Fördern der Prostitution durch Träger öffentlicher Gewalt lässt sich nicht mit der Wertordnung des Grundgesetzes vereinbaren."

Die Richter in Mainz betonen, dass trotz des gesellschaftlichen Wandels die Prostitution bis heute nicht als ein "Beruf wie jeder andere" angesehen werden könne. Das Prostituiertengesetz aus dem Jahr 2002 und das zum 1. Juli 2017 geplante Prostituiertenschutzgesetz hätten den Schutz der Prostituierten selbst zum Ziel, nicht aber den der Bordellbetreiber. Aus diesen Gesetzen könne daher nicht abgeleitet werden, "dass gesonderte Regelungen für dieses Berufsfeld nicht mehr angemessen sind".

Gegen das aktuelle Urteil ließ das LSG Mainz die Revision zum Bundessozialgericht in Kassel zu.