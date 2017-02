Beruf und Familie "Wir haben Geldsorgen, obwohl wir gut verdienen"

Sie: "Ich bin jetzt gerade für ein Jahr in Elternzeit, danach werde ich wieder anfangen Vollzeit zu arbeiten. Ich habe schon jetzt Respekt davor, wie sich Beruf und Familie dann vereinbaren lassen, ob der Kleine oft krank sein wird, wie die Kollegen reagieren werden, wenn ich deshalb öfter zu Hause bleiben muss und so weiter .

Zwischendurch hatte ich auch Panik, dass ich keinen Krippenplatz finde. Ich habe von den Kitas lauter Absagen bekommen. Es hat mich geärgert, dass das so schwierig war, und es saß mir total im Nacken, weil ich ja wusste: Ich muss wieder arbeiten, ich habe keine Wahl."

Er: "Ich hätte gern Elternzeit genommen, um mehr Zeit mit meinem Kind zu verbringen. Ich genieße jede Minute mit ihm. Aber das ist leider nicht mehr als ein frommer Wunsch, das kann ich mir als Selbstständiger nicht leisten. Es gibt niemanden, der mich vertreten könnte und das Geschäft am Laufen hält. Die Konkurrenz ist in meinem Bereich riesig."

Sie: "Ich kann wegen des Elterngeldes jetzt zwar ein Jahr zu Hause bleiben, aber dann läuft es aus und ich muss voll in den Beruf zurückkehren. Teilzeit wäre mir deutlich lieber. Aber das können wir uns finanziell einfach nicht leisten - weil die Immobilienpreise in Hamburg explodieren. Das ist heute das eigentliche Problem von Familien: Die Mieten sind einfach zu hoch!"

Er: "Der städtische Wohnungsbau kommt nicht hinterher. Wir haben monatelang gesucht, um überhaupt eine halbwegs bezahlbare Wohnung zu finden. Jetzt liegt die Miete für drei Zimmer bei 1400 Euro warm. Wir haben beide eine gute Ausbildung und verdienen im Vergleich vermutlich nicht schlecht, aber es ist schwierig, jeden Monat so viel Geld nur fürs Wohnen zu bezahlen.

Ich weiß gar nicht, wie wir das ohne Elterngeld gemacht hätten. Da wäre ein Kind eigentlich undenkbar gewesen. Es ist schon gut, dass das überhaupt eingeführt wurde, aber man muss sich trotzdem leisten können, auf ein Drittel seines Gehaltes zu verzichten. Wir beide verdienen zu viel, um sonstige Transferleistungen vom Staat zu bekommen, aber eben auch zu wenig, um ganz ohne Geldsorgen zu leben."

Sie: "Ich würde jetzt nicht sofort über ein zweites oder sogar drittes Kind nachdenken, weil ich nicht wüsste, wie ich eine Wohnung finden und bezahlen sollte, in der wir alle genug Platz haben. An den Stadtrand zu ziehen, ist auch keine Option, denn dann hätten wir hohe Kosten, um zur Arbeit zu fahren, und so viel günstiger sind die Mieten dort auch nicht."