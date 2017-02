Vorwurf der Scheinselbstständigkeit Deutschlehrer protestieren an Goethe-Instituten

"Heinrich, mir graut vor dir!", steht auf dem Flyer in Frakturschrift. Daneben das Bild einer Barockfrau, die verzweifelt die Arme zum Himmel streckt. Es ist eine Anspielung auf Goethes "Faust" - und ein Aufruf zum Protest. Mitarbeiter der Goethe-Institute in Düsseldorf, Frankfurt am Main und Bremen wollen damit an diesem Mittwoch auf die prekären Arbeitsbedingungen der Honorarkräfte aufmerksam machen.

"Der Tragödie erster Teil wurde ohne uns geschrieben - beim zweiten Teil wollen wir dafür umso kräftiger mitmischen", heißt es auf dem Flugblatt der Düsseldorfer. Die Frankfurter werden noch deutlicher: "Man kann nicht nach außen das Modell Bundesrepublik verkörpern und im Innern Sozialdumping betreiben."

Rund 400 Sprachlehrer arbeiten deutschlandweit mit Honorarverträgen für das Goethe-Institut, teilweise seit Jahren Vollzeit, mit zig begrenzten Verträgen hintereinander. Das ist nun der Rentenversicherung aufgefallen. Sie prüft, ob das Institut im großen Stil freie Mitarbeiter als Scheinselbständige beschäftigt hat. Und bis diese Frage geklärt ist, stellt das Goethe-Institut keine neuen Verträge mehr aus. Zwei Drittel der Sprachlehrer stehen damit vor dem Aus. Sie haben kein Einkommen mehr - und in der Regel auch kein Anrecht auf Arbeitslosengeld.

Die Protestaktionen seien von den Mitarbeitern selbst organisiert worden, heißt es von der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft (GEW). Zu Unterrichtsausfällen solle es nicht kommen - zumindest nicht wegen der Proteste.

Rund ein Drittel der Kurse und Prüfungen des Goethe-Instituts seien gestrichen, weil das Personal fehle, sagt Gabriele Stiller-Kern, Sprecherin des Goethe-Instituts. Die Zahl der freien Mitarbeiter schwanke zwischen 200 und 400, je nach Saison. Von Oktober bis Mai sei die Nachfrage nach Deutschkursen eher gering. Im Sommer würden zusätzliche Lehrer angeheuert, von denen aber einige nur einzelne Kurse unterrichteten, etwa Deutsch für Mediziner.

"Um flexibel auf wechselnde Anmeldezahlen reagieren zu können, wäre ein Honorarlehrkräfte-Anteil von 20 bis 40 Prozent völlig ausreichend", sagt Andreas Gehrke, für Tarifpolitik verantwortliches Vorstandsmitglied der GEW. "Bisher werden bis zu 80 Prozent der Kurse von Honorarlehrkräften durchgeführt. Und die Rechnung Honorarlehrkräfte gleich Sparmodell ist nicht akzeptabel."

Das Goethe-Institut ist ein Verein, dessen Mitglieder Vertreter von Bundes- und Landesregierungen und dem Bundestag sind. Staatliche Zuschüsse bekommen jedoch nur die Institute im Ausland; die zwölf Goethe-Institute im Inland finanzieren sich über den Verkauf von Sprachkursen.

Die Gewerkschaft trifft sich am 9. März mit dem Vorstand des Goethe-Instituts, um zu beraten, wie es nun weitergeht. Das hänge aber vor allem von der Rentenversicherung ab, so Goethe-Sprecherin Stiller-Kern.

Für die Mitarbeiter liegt die Lösung auf der Hand: "eine sofortige Wiedereinstellung mit rechtskonformen Verträgen".